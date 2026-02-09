Báo SGGP chăm lo tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật

Ngày 9-2, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng đến thăm và trao quà tết tại Trung tâm Nhân đạo Nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Quê Hương (phường Dĩ An, TPHCM), với tổng trị giá 90 triệu đồng.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao bảng tượng trưng chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho trẻ mồ côi tại Trung tâm Nhân đạo Nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Quê Hương. Ảnh: VIỆT NGA

Xúc động khi tiếp nhận món quà, bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm, gửi lời cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và bạn đọc của báo.

Bà Hương cho biết, hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 347 trẻ mồ côi, khuyết tật, từ sơ sinh đến 22 tuổi.

Món quà quý giá của báo không chỉ giúp trung tâm có thêm điều kiện chăm lo đời sống cho các em, mà còn là sự động viên tinh thần để các em được đón tết trong vòng tay yêu thương.

Hoạt động tặng quà trên nằm trong chuỗi chương trình chăm lo tết cho người nghèo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Thay mặt bạn đọc, báo chuyển những phần quà nhỏ, góp thêm niềm vui, mang xuân ấm áp, an lành đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cộng đồng.

VIỆT NGA