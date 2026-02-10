Nhiều phường, xã ở TPHCM tặng quà tết cho người yếu thế

Chiều 10-2, tại chùa Vĩnh Nghiêm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ (TPHCM) phối hợp chùa Vĩnh Nghiêm, cùng Công ty CP Hàng tiêu dùng MASAN tổ chức trao 500 phần quà đến người già, neo đơn, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện chùa Vĩnh Nghiêm và đơn vị tài trợ tặng quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm 10kg gạo ngon và 500.000 đồng. Thượng tọa Thích Nguyên Các, Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, chia sẻ: “Mỗi phần quà nhỏ gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, như gói gọn trong đó niềm yêu thương, sẻ chia của các cấp chính quyền, chư tăng chùa Vĩnh Nghiêm và đơn vị tài trợ, mong muốn mọi nhà, mọi người có một cái tết an lành, vui vẻ”.

Trước đó, tại xã Ngãi Giao (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Thượng tọa Thích Trung Sơn, Trụ trì chùa Vân Sơn (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) tổ chức phát 160 phần quà, trị giá 100 triệu đồng, đến các hộ đồng bào dân tộc Châu Ro có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn.

Đây là đợt phát quà thứ hai trong năm qua được Thượng tọa Thích Trung Sơn chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tọa Thích Trung Sơn và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao tặng quà tết cho đồng bào dân tộc Châu Ro

Một tiết mục múa hát của đồng bào dân tộc Châu Ro trong buổi phát quà tết

HOÀI NAM