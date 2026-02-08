Nhịp cầu nhân ái

Phiên chợ 0 đồng - Trao yêu thương đến người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

SGGPO

Sáng 8-2, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ 14 phục vụ người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

"Phiên chợ 0 đồng" lần thứ 14 với chủ đề “Vui Tết tràn đầy - Gửi ngàn yêu thương”, viết tiếp những câu chuyện về lòng nhân ái và sự khởi đầu rạng rỡ trong năm mới đến với người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Phien cho - 4.jpg
Người bệnh và thân nhân chọn nhận hàng tại một sạp áo ấm

"Phiên chợ 0 đồng" Tết Bính Ngọ năm nay được tài trợ bởi nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức trên địa bàn phường Tam Bình và các địa phương trong khu vực. Phiên chợ có 35 gian hàng gồm hơn 5.200 phần quà là những vật dụng thiết yếu, quần áo, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, sữa, nước ngọt trao đến hơn 300 bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người bệnh và thân nhân được nhận 14 phiếu, tự chọn những phần quà cho mình và gia đình.

Phien cho - 2.jpg
Gian hàng thư pháp phục vụ người bệnh và thân nhân
Phien cho - 1.jpg
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn phục vụ người bệnh và thân nhân
