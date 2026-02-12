Mỹ Tâm tặng 1.000 phần quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 12-2, ca sĩ Mỹ Tâm cùng gia đình đã gửi tặng 1.000 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mỹ Tâm tặng 1.000 phần quà tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi phần quà bao gồm: mì, nước ngọt, nước tăng lực, sữa… và phong bì lì xì tiền mặt, giúp mang đến một mùa xuân đủ đầy và ấm áp hơn cho bà con.

Trước đó, đại diện MT Group của Mỹ Tâm cũng đã đến thăm hỏi và trao quà đến các nghệ sĩ lớn tuổi tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Nguồn kinh phí cho chương trình được trích từ lợi nhuận các hoạt động nghệ thuật cá nhân của Mỹ Tâm.

Nhiều năm qua, Mỹ Tâm vẫn duy trì việc trích lợi nhuận từ các hoạt động cá nhân và kinh doanh của mình để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng.

TIỂU TÂN