Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax tặng quà tết cho bà con vùng lũ ở tỉnh Đắk Lắk

Sáng 8-2, tại xã Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Tập đoàn GrowMax (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức trao quà hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Clip chương trình trao quà tết cho người dân vùng lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, Ban tổ chức chương trình đã trao 34 suất quà (16 suất quà gồm 4 triệu đồng/suất và 18 suất quà gồm 2 triệu đồng/suất) cho 34 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua.

Bà Trần Thị Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đông Hòa phát biểu tại buổi trao quà

Bà Trần Thị Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đông Hòa cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân trên địa bàn liên tiếp gánh chịu nhiều trận bão, lũ lụt.

Đặc biệt, cơn bão số 13 và trận lũ lụt lịch sử xảy ra hồi tháng 11-2025 gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều gia đình bị hư hỏng nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi, kinh tế kiệt quệ.

"Đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Tập đoàn GrowMax đã không quản ngại đường sá xa xôi, mang quà tết đến động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai thật là trân quý, cảm động. Những món quà này sẽ giúp bà con có được cái tết thêm ấm no", bà Trần Thị Hảo nói.

Ông Huỳnh Văn Thăng, đại diện Tập đoàn GrowMax phát biểu tại chương trình

Tại buổi trao quà, đại diện Tập đoàn GrowMax cho biết, các tỉnh miền trung thời gian qua liên tiếp gánh chịu những trận mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thấu hiểu những mất mát này, Tập đoàn GrowMax cùng Báo SGGP đồng hành trao những phần quà nghĩa tình, mong muốn san sẻ khó khăn, giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn và có một cái tết ấm áp, trọn vẹn hơn.

Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax trao 34 suất quà cho người dân xã Đông Hòa

Ông Phạm Thọ (thôn Thạch Tuân 2, xã Đông Hòa) chia sẻ, đợt lũ lụt xảy ra hồi tháng 11-2025 làm sập một phần căn nhà của ông, nhiều tài sản hư hỏng, ước tính thiệt hại gần 50 triệu đồng.

"Nay được quý đơn vị tặng suất quà 4 triệu đồng, vợ chồng tôi sẽ sắm sửa bánh, mứt để đón tết ấm áp", ông Thọ xúc động.

Ủy Ban MTTQVN xã Đông Hòa trao thư cảm ơn Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax

Trước đó, chiều 7-2, Báo SGGP cùng Tập đoàn GrowMax đã đến xã Tuy An Đông và xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) trao tặng 144 suất quà cho bà con của 2 xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng số tiền trao tặng tại 2 xã là 300 triệu đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lớn từ 15-11-2025 đến 20-11-2025, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 căn nhà hư hỏng nặng và 5.455 căn nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí để khắc phục thiệt hại trên là hơn 200 tỷ đồng, gồm hơn 110 tỷ đồng xây dựng nhà mới; hơn 35 tỷ đồng sửa chữa nhà hư hỏng nặng và hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ nhà hư nhẹ.

>> Một số hình ảnh tại chương trình:

Đại diện Tập đoàn GrowMax trao quà tết cho người dân

Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax trao 100 suất quà cho người dân xã Tuy An Đông

Bà Bùi Thị Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tuy An Đông cảm ơn Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax đã quan tâm hỗ trợ người dân của xã

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao quà tết đến người người dân xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

Địa phương trao thư cảm ơn Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax

MAI CƯỜNG