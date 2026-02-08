Nhịp cầu nhân ái

Mang tết đến bà con vùng bão lũ Đắk Lắk

Chiều 7-2, tại xã Tuy An Đông và xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk), Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Tập đoàn GrowMax (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao quà tết đến người dân xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk
Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao quà tết đến người dân xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

Chương trình đã trao 100 suất quà (2 triệu đồng/suất) đến người dân khó khăn tại xã Tuy An Đông; trao 44 suất quà (trong đó có 38 suất là 2 triệu đồng/suất và 6 suất với 4 triệu đồng/suất) tại xã Ô Loan.

Tại buổi trao quà, đại diện Tập đoàn GrowMax cho biết, thấu hiểu những mất mát mà bà con vùng thiên tai đang phải gánh chịu, tập đoàn cùng Báo SGGP đồng hành trao những phần quà nghĩa tình, san sẻ khó khăn, giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn và có một cái tết ấm áp, trọn vẹn hơn.

Dịp này, Báo SGGP và Tập Đoàn GrowMax sẽ trao tổng cộng 1 tỷ đồng đến bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, và Lâm Đồng.

