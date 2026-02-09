Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax tặng quà tết đến bà con vùng lũ Khánh Hòa

Ngày 8 và 9-2, tại xã Vạn Thắng, xã Diên Điền và phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Tập đoàn GrowMax (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức trao quà hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax tặng quà tết đến bà con vùng lũ Khánh Hòa. Thực hiện: HIẾU GIANG

Chương trình đã trao 50 suất quà (2 triệu đồng/suất) đến người dân khó khăn tại xã Vạn Thắng; trao 46 suất quà (trong đó có 3 suất là 4 triệu đồng/suất và 44 suất với 2 triệu đồng/suất) tại xã Diên Điền; trao 47 suất quà (trong đó có 4 suất là 4 triệu đồng/suất và 42 suất với 2 triệu đồng/suất) tại phường Bắc Nha Trang.

Ông Lê Trọng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng chia sẻ, năm 2025, mưa lớn kéo dài và lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân xã Vạn Thắng, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc hoạn nạn, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm là nguồn động viên lớn, tiếp thêm nghị lực để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Việc Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Tập đoàn GrowMax trao kinh phí hỗ trợ hôm nay thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái, góp phần giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.

Bà Phùng Thị Tuyết (trú xã Vạn Thắng) vui mừng khi được Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax tặng quà tết

Bà Chế Minh Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax đã quan tâm đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Những món quà yêu thương này sẽ giúp bà con phường Bắc Nha Trang có được cái tết thêm ấm no.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao 50 suất quà đến người dân xã Vạn Thắng

Tại buổi trao quà, đại diện Tập đoàn GrowMax cho biết, các tỉnh miền Trung thời gian qua liên tiếp gánh chịu những trận mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thấu hiểu những mất mát này, Tập đoàn GrowMax cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng đồng hành trao những phần quà nghĩa tình, mong muốn san sẻ khó khăn, giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn và có một cái tết ấm áp, trọn vẹn hơn.

Bà Chế Minh Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang trao quà tết đến người dân

Cầm quà tết trên tay, bà Trần Thị Hoa (trú phường Bắc Nha Trang) xúc động cho biết, đợt mưa lũ giữa tháng 11-2025 đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Vì vậy, việc được nhận món quà từ Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax hôm nay khiến bà rất vui, có thêm kinh phí để mua sắm tết.

Chung niềm vui, bà Hồ Thị Dời (trú xã Diên Điền) cho hay tết năm nay, gia đình bà cảm thấy ấm lòng và đủ đầy hơn khi nhận được sự quan tâm của nhà tài trợ. Đây là sự động viên để gia đình có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống.

Ông Lê Trọng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng trao quà tết đến người dân

Đại diện Tập đoàn GrowMax trao quà tết đến người dân xã Vạn Thắng

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao 50 suất quà đến người dân xã Vạn Thắng

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao 47 suất quà đến người dân phường Bắc Nha Trang

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà tết đến người người dân xã Diên Điền



Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao 46 suất quà đến người dân xã Diên Điền

Trước đó, tại tỉnh Đắk Lắk, Báo SGGP phối hợp cùng Tập đoàn GrowMax trao tặng 178 suất quà đến 178 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại các xã Ô Loan, Tuy An Đông và Hòa Xuân. Tổng số tiền trao tặng là 400 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, trước đó, Báo SGGP cùng Tập đoàn GrowMax cũng đã đến phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) trao tặng 35 suất quà (trong đó có 15 suất là 4 triệu đồng/suất và 20 suất với 2 triệu đồng/suất) cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng số tiền trao tặng là 100 triệu đồng. Đại diện Tập đoàn GrowMax và lãnh đạo phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) trao quà tết đến người dân

