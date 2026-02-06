Chăm lo Tết cộng tác viên phát hành Báo Sài Gòn Giải Phóng có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 6-2, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Biên tập Báo đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà chăm lo cho 30 cộng tác viên phát hành của báo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà cho cộng tác viên phát hành của báo. Ảnh: VIỆT NGA

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Bính Ngọ 2026 do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Báo SGGP luôn dành sự quan tâm, tri ân đội ngũ cộng tác viên phát hành – những người đã và đang âm thầm, bền bỉ đồng hành, góp phần đưa tờ báo đến với bạn đọc – bằng sự quan tâm chân thành, thiết thực, thắm đượm nghĩa tình.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (áo đỏ) trao quà cho các cộng tác viên phát hành có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT NGA



Thay mặt các cộng tác viên nhận quà, anh Trần Mạnh Tiến (phụ trách địa bàn phường Diên Hồng) nói lời cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của Ban biên tập đối với đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cộng tác viên, nhất là trong giai đoạn còn nhiều khó khăn. Anh cho biết gia đình nhiều năm gắn bó với Báo SGGP, luôn trân trọng và tự hào khi được đồng hành cùng báo. Anh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo, đồng thời cam kết nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững uy tín của Báo SGGP đối với bạn đọc.

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, trân trọng ghi nhận những nỗ lực, tình cảm gắn bó và tinh thần trách nhiệm của các cộng tác viên phát hành trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất. Chính sự tận tụy, bảo đảm phát hành đúng thời gian, đúng đối tượng đã góp phần củng cố niềm tin, nâng cao uy tín của tờ báo.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng chụp ảnh lưu niệm cùng các cộng tác viên phát hành của báo. Ảnh: VIỆT NGA

﻿ Ảnh: VIỆT NGA

Bà Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu sắc, góp thêm niềm vui, mang đến mùa Xuân ấm áp, an vui cho các gia đình cộng tác viên. Bà Bùi Thị Hồng Sương mong muốn đội ngũ cộng tác viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, là nhịp cầu kết nối giữa báo và bạn đọc. Nhân dịp năm mới, bà gửi lời chúc gia đình các cộng tác viên nhiều sức khỏe, an khang, hạnh phúc.

VIỆT NGA