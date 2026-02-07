Tặng 300 phần quà tết cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn
SGGPO
Sáng 7-2, tại Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM (số 81, đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, TPHCM), Hội Sân khấu TPHCM - Ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM tổ chức trao quà tết cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.
Ban Ái hữu nghệ sĩ Thành phố vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng đồng hành, đóng góp, trao 300 phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho ngày tết) đến những nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn…
Đại diện các nghệ sĩ và anh em công nhân hậu đài sân khấu, NSND Hùng Minh tâm sự, ông rất vui khi nhận được sự sẻ chia ấm áp nghĩa tình của Hội Sân khấu - Ban Ái hữu nghệ sĩ Thành phố và các nhà hảo tâm. Mấy ngày trước ông bị sốt, nay đã khỏe nhiều. Chân yếu, phải ngồi xe lăn, nhưng ông và vợ là nghệ sĩ Hoa Lan vẫn cố gắng đến buổi trao quà, để được gặp gỡ anh em nghệ sĩ thân quen, thăm hỏi nhau, chuyện trò về nghề, về cuộc sống...