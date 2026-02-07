Tặng 300 phần quà tết cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn

NSND Hùng Minh cùng nghệ sĩ Hoa Lan, Hồng Sáp cùng các nữ nghệ sĩ sân khấu NSND Phượng Loan, NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Tuyết Thu. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban Ái hữu nghệ sĩ Thành phố vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng đồng hành, đóng góp, trao 300 phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho ngày tết) đến những nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn…

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, chia sẻ cảm xúc trong buổi trao quà tết đến các nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ TP và NSND Phượng Loan nhận bảng biểu trưng của các doanh nghiệp đóng góp ủng hộ chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho các nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH

Các đại biểu trao tặng quà tết đến các nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Hữu Danh và ThS - đạo diễn Hoàng Duẩn trao quà cho các nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH

Đại diện các nghệ sĩ và anh em công nhân hậu đài sân khấu, NSND Hùng Minh tâm sự, ông rất vui khi nhận được sự sẻ chia ấm áp nghĩa tình của Hội Sân khấu - Ban Ái hữu nghệ sĩ Thành phố và các nhà hảo tâm. Mấy ngày trước ông bị sốt, nay đã khỏe nhiều. Chân yếu, phải ngồi xe lăn, nhưng ông và vợ là nghệ sĩ Hoa Lan vẫn cố gắng đến buổi trao quà, để được gặp gỡ anh em nghệ sĩ thân quen, thăm hỏi nhau, chuyện trò về nghề, về cuộc sống...

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn ca khúc "Xuân quê tôi" tại buổi trao quà tết của Hội Sân khấu - Ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM tại buổi lễ. Clip: THÚY BÌNH

