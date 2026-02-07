Nhịp cầu nhân ái

Tặng 300 phần quà tết cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Sáng 7-2, tại Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM (số 81, đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, TPHCM), Hội Sân khấu TPHCM - Ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM tổ chức trao quà tết cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

gen-h-z7510970574514_cf5be219151636b8c823af0a03dbe901.jpg
NSND Hùng Minh cùng nghệ sĩ Hoa Lan, Hồng Sáp cùng các nữ nghệ sĩ sân khấu NSND Phượng Loan, NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Tuyết Thu. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban Ái hữu nghệ sĩ Thành phố vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng đồng hành, đóng góp, trao 300 phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho ngày tết) đến những nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn…

DSC03732.JPG
NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, chia sẻ cảm xúc trong buổi trao quà tết đến các nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu. Ảnh: THÚY BÌNH
DSC03738.JPG
NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ TP và NSND Phượng Loan nhận bảng biểu trưng của các doanh nghiệp đóng góp ủng hộ chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho các nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH
DSC03768.JPG
Các đại biểu trao tặng quà tết đến các nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH
DSC03778.JPG
NSND Hữu Danh và ThS - đạo diễn Hoàng Duẩn trao quà cho các nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH

Đại diện các nghệ sĩ và anh em công nhân hậu đài sân khấu, NSND Hùng Minh tâm sự, ông rất vui khi nhận được sự sẻ chia ấm áp nghĩa tình của Hội Sân khấu - Ban Ái hữu nghệ sĩ Thành phố và các nhà hảo tâm. Mấy ngày trước ông bị sốt, nay đã khỏe nhiều. Chân yếu, phải ngồi xe lăn, nhưng ông và vợ là nghệ sĩ Hoa Lan vẫn cố gắng đến buổi trao quà, để được gặp gỡ anh em nghệ sĩ thân quen, thăm hỏi nhau, chuyện trò về nghề, về cuộc sống...

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn ca khúc "Xuân quê tôi" tại buổi trao quà tết của Hội Sân khấu - Ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM tại buổi lễ. Clip: THÚY BÌNH
THÚY BÌNH

Từ khóa

Hội Sân khấu TPHCM Tôn Thất Cần Hoàng Duẩn Dân vận Thành ủy TPHCM Hậu đài Hội Sân khấu Hùng Minh Trần Ngọc Giàu Ban Ái hữu Nghệ sĩ NSND Trịnh Kim Chi NSND Mỹ Uyên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn