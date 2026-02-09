Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà tết đến hộ gia đình khó khăn tại Đồng Nai

Sáng 9-2, Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ phối hợp các đơn vị tài trợ và UBND phường Phước Bình (tỉnh Đồng Nai) tổ chức chương trình “Trao quà tết cho các hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Bình Minh năm 2026”.

Báo Xuân Sài Gòn Giải Phóng trao những phần ý nghĩa đến hoàn cảnh khó khăn tại phường Phước Bình

Hoạt động nhằm chung tay chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Phước Bình Nguyễn Thành Sơn cùng trao quà của Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ đến người dân

Tại chương trình, Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ đã vận động các nhà tài trợ trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng 40 phần quà tết trị giá 600.000 đồng/phần. Mỗi phần quà gồm áo sơ mi, áo thun, dầu ăn, gạo, nước mắm...

Ngoài ra, chương trình còn trao Báo Xuân Sài Gòn Giải Phóng đến tận tay các hộ là người dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần thiết thực, giúp các gia đình đón tết thêm ấm áp, đủ đầy.

Đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, cho biết chương trình trao quà tết là hoạt động thường niên của Báo Sài Gòn Giải Phóng mỗi dịp xuân về. Thông qua việc kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, báo mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn với người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và học sinh có ý chí vươn lên trong học tập.

Hoạt động cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, hiện thực hóa chủ trương của Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng về chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người nghèo.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Bình, đánh giá cao sự phối hợp của Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị tài trợ trong việc tổ chức chương trình.

Theo ông Nguyễn Thành Sơn, đây là hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn, kịp thời động viên các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước thềm năm mới. Những phần quà không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu dịp tết mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Báo Xuân Sài Gòn Giải Phóng cùng những phần quà ý nghĩa đã đến với đồng bào dân tộc thiểu số phường Phước Bình

Chương trình trao quà tết tại phường Phước Bình là một trong nhiều hoạt động xã hội – từ thiện được Báo Sài Gòn Giải Phóng triển khai trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, báo tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa các nhà hảo tâm và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, để mọi người dân đều có điều kiện đón một mùa xuân vui tươi và ấm áp.

PHÚ NGÂN