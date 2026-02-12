Masan Consumer trao hơn 100 tấn thực phẩm đến lực lượng tuyến đầu và cộng đồng

Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Masan Consumer triển khai chương trình “Tết sum vầy” trên phạm vi toàn quốc, trao tặng hơn 100 tấn thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Chương trình hướng đến lực lượng tuyến đầu, người dân có hoàn cảnh khó khăn và các khu vực đặc thù, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp cho gần 10.000 hộ gia đình.

Hơn 100 tấn hàng hóa với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng được trao

Hoạt động được triển khai đồng loạt, trải dài từ Bắc vào Nam, đặc biệt là các khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại Nghệ An

Chương trình được phối hợp thực hiện cùng chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công đoàn và các tổ chức xã hội tại Nghệ An, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, TPHCM… nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Tri ân lực lượng tuyến đầu, hướng về biển đảo

Hàng chục tấn hàng là thực phẩm thiết yếu đã được tập kết nhằm phục vụ nhu cầu của các chiến sĩ dịp tết

Mang đặc sản quê hương đến gần hơn với các chiến sĩ Hải quân Vùng 4

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Tết Trường Sa”, Công ty phối hợp với Vùng 4 Hải quân, trao tặng 13 tấn hàng hóa đến cán bộ, chiến sĩ và quân dân đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển đảo. Những phần quà từ đất liền không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự tri ân, động viên tinh thần đối với những người ngày đêm gìn giữ chủ quyền Tổ quốc.

Đồng hành cùng y tế, chăm lo người bệnh khó khăn

Bên cạnh hỗ trợ thực phẩm, Masan Consumer phối hợp với Đại học Y Dược TPHCM tổ chức trao quà tại các điểm khám sức khỏe miễn phí ở xã Bù Đăng, đồng thời hỗ trợ chi phí đi lại và quà tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, giúp người bệnh có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình.

Doanh nghiệp cũng trao tặng 1 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, tài trợ 201 ca mổ mắt cho người cao tuổi và 22 ca phẫu thuật tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội

Các chiến sĩ Hải quân Vùng 4 quây quần cùng nhau gói bánh chưng chuẩn bị đón tết

Theo Masan Consumer, “Tết sum vầy” là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặt trọng tâm vào việc song hành giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh cung cấp sản phẩm phục vụ đời sống người tiêu dùng, doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng thông qua các chương trình an sinh thiết thực.