Tặng quà tết người có công và trẻ em tại phường Tân Thuận

Ngày 11-2, đoàn đại biểu VKSND TPHCM do đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026 và trao quà cho người có công với cách mạng, trẻ em trên địa bàn phường Tân Thuận, TPHCM.

Tại chương trình, VKSND TPHCM phối hợp UBND phường Tân Thuận trao 42 phần quà tết với tổng trị giá 30 triệu đồng đến các gia đình người có công với cách mạng và trẻ em tại địa phương.

Phát biểu tại buổi trao quà, Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và TPHCM về chăm lo cho người có công và các gia đình chính sách, VKSND TPHCM mong muốn những phần quà thể hiện tình cảm tri ân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay đối với những đóng góp của thế hệ đi trước.

Tặng quà người có công với cách mạng

Đồng chí cho biết, trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 205/2025 với mục tiêu bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế trong xã hội, VKSND TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, luôn lắng nghe, chia sẻ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trước đó, đoàn đại biểu VKSND TPHCM đã đến thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Tân Thuận nhân dịp năm mới. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Đông gửi lời chúc năm mới đến lãnh đạo và người dân địa phương, đồng thời mong muốn phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo tốt đời sống nhân dân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm công tác mới.

Đoàn đại biểu VKSND TPHCM thăm, chúc tết phường Tân Thuận

Thay mặt địa phương, đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của VKSND TPHCM khi đến thăm, chúc tết địa phương. Đây không chỉ là niềm vui đầu xuân mà còn là nguồn động viên tinh thần để địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

CẨM NƯƠNG