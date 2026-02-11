Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 100 phần quà tết đến người dân khó khăn

Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, góp thêm niềm vui để bà con đón năm mới an lành, hạnh phúc.

Nhà báo Phạm Văn Trường và bà Bùi Phương Nga trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ. Ảnh: VIỆT NGA

Ngày 11-2, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TPHCM cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành và phường Bàn Cờ tổ chức trao 100 phần quà tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phường 50 suất. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 cuốn lịch Xuân SGGP.

Phát biểu trong buổi trao quà tại phường Bàn Cờ, nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Báo SGGP cho biết, nhiều năm qua, Báo SGGP luôn kiên trì thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt hướng đến trẻ em, bệnh nhân cơ nhỡ, gia đình chính sách và người yếu thế.

Mỗi dịp tết đến xuân về, báo chủ động vận động, kết nối các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân chung tay chăm lo để người dân khó khăn có điều kiện đón tết sum vầy, ấm áp. Xuân Bính Ngọ 2026, Báo SGGP đã vận động trên 700 triệu đồng chăm lo tết cho người khó khăn, bệnh nhân nghèo và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Bà Bùi Phương Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV chi nhánh TPHCM trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bàn Cờ. Ảnh: VIỆT NGA

Ngân hàng BIDV là đơn vị nhiều năm liền phối hợp cùng Báo SGGP trong công tác chăm lo tết cho hộ nghèo, công nhân khó khăn, bệnh nhân ung thư tại TPHCM. Bà Bùi Phương Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV chi nhánh TPHCM, cho biết hoạt động này được duy trì liên tục suốt 18 năm, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm xã hội của cán bộ, người lao động BIDV. Thông qua sự phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và Báo SGGP, các phần quà thiết thực được trao tận tay người dân, đúng đối tượng và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Nhà báo Phạm Văn Trường trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bàn Cờ. Ảnh: VIỆT NGA



Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tài trợ, đặc biệt là BIDV đã bền bỉ đồng hành cùng Báo SGGP trong các hoạt động vì cộng đồng. Ông nhấn mạnh, những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên thiết thực, góp thêm niềm vui để bà con đón năm mới an lành, đầm ấm.

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ trao quà cho người dân. Ảnh: VIỆT NGA

>>> Một số hình ảnh trong buổi trao quà tại phường Bến Thành và phường Bàn Cờ:

Bà Bùi Phương Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV chi nhánh TPHCM trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bến Thành. Ảnh: VIỆT NGA

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành trao quà tết. Ảnh: VIỆT NGA

Ông Huỳnh Kim Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành và bà Bùi Phương Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV chi nhánh TPHCM trao quà tết cho người dân. Ảnh: VIỆT NGA

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành và bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP trao quà tết tại phường Bến Thành. Ảnh: VIỆT NGA

Đại diện Báo SGGP, Ngân hàng BIDV - chi nhánh TPHCM và ban lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ trao quà cho người dân. Ảnh: VIỆT NGA

VIỆT NGA