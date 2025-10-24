Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo - Bài 3: Huy động mọi nguồn lực phát triển AI

Để thực hiện nhiệm vụ “Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và đào tạo” theo yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), các giải pháp về chính sách, nỗ lực tự thân của các cơ sở giáo dục chưa đủ, mà còn đòi hỏi huy động tổng thể nhiều nguồn lực trong xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho giáo dục

Là một trong những đơn vị tiên phong trong hoạt động đổi mới giáo dục tại Việt Nam, KDI Education có nhiều năm đồng hành cùng các trường phổ thông trong việc triển khai các chương trình giáo dục STEM, kỹ năng công dân số. Quá trình triển khai tại các trường giúp đơn vị nhận ra rằng, yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin không thể thành công nếu chỉ dựa vào chương trình giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) tại phòng học kỹ năng công dân số. Ảnh: THU TÂM

Từ nhận thức đó, KDI Education đã “bắt tay” toàn diện với các cơ sở giáo dục để ứng dụng công nghệ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất. Trong năm 2024, doanh nghiệp phối hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức bồi dưỡng về AI tạo sinh cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông. Ngoài ra, cuộc thi AI Hackathon với chủ đề “Bảo vệ hành tinh xanh” do KDI Education phối hợp Sở KH-CN TPHCM tổ chức là sân chơi quy mô lớn về AI dành cho học sinh phổ thông tại TPHCM, nhằm giúp học sinh tiếp cận công nghệ AI hiện đại, từ đó phát triển khả năng tư duy, kỹ năng ứng dụng AI tạo ra các giải pháp thực tiễn.

Ông Nguyễn Việt Trung, Phó Tổng Giám đốc KDI Education, cho biết: “Các chương trình tập huấn, cuộc thi về AI nhằm nâng tầm trải nghiệm cho giáo viên và học sinh về các lĩnh vực STEM, AI, góp phần cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của GD-ĐT Việt Nam trong thời đại số là giúp học sinh phát triển toàn diện về kỹ năng, kiến thức, tư duy sáng tạo, khả năng hội nhập quốc tế”.

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN, chỉ khi mô hình liên kết “ba nhà” gồm Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp cùng kiến tạo, hợp tác và chia sẻ, mới tạo ra không gian phát triển mới cho lĩnh vực GD-ĐT. Đồng thời tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững dựa vào các trụ cột là nhân tài, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo; nhà trường đóng vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp đóng vai trò là nơi thực hành, đề xuất nhu cầu kỹ năng và cũng là nơi đồng đầu tư vào quá trình đào tạo.

Bà Nguyễn Phương Lan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EMG Education, chia sẻ, trong điều kiện cơ sở vật chất của các trường phổ thông còn hạn chế, chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm là hướng đi đúng đắn, phát huy tối đa các nguồn lực nhằm mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần một hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng, công khai, minh bạch, thể hiện qua các văn bản quy phạm pháp luật, tạo ra “sân chơi” công bằng cho các đơn vị cùng tham gia, giảm tối đa tình trạng lợi ích nhóm, cạnh tranh không lành mạnh.

Đồng tình với các quan điểm trên, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhận định, chủ trương xã hội hóa giáo dục đã và đang giữ vai trò quan trọng trong các chính sách đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, việc đẩy mạnh, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội như tổ chức, doanh nghiệp, đối tác, nhà hảo tâm là cần thiết. Tuy nhiên, việc đóng góp không chỉ bằng một hình thức duy nhất là tiền bạc mà có thể thực hiện qua nhiều phương thức khác, như đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn nhân lực, tài trợ thiết bị dạy học…

Mô hình tam giác liên kết

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM, cho biết, ĐHQG TPHCM vừa ký kết hợp tác sâu rộng với hàng chục doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế. Sự hợp tác này đã mang đến hàng trăm tỷ đồng cho ĐHQG TPHCM để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo, thực tập, huấn luyện và tuyển dụng sinh viên; thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; ứng dụng chuyển đổi số, phát triển các nền tảng và công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất và cung ứng dịch vụ; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái trong đổi mới sản phẩm, dịch vụ; phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội, nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong các sáng kiến giáo dục, môi trường và cộng đồng...

Đặc biệt, Trung tâm Giáo dục và đào tạo Trí tuệ nhân tạo thuộc ĐHQG TPHCM được thành lập vào năm 2021 với sự tài trợ hơn 32 tỷ đồng của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, là trung tâm đầu tiên tại phía Nam thực hiện chương trình đào tạo AI, công nghệ robot và triển lãm các giải pháp AI. Trung tâm thực hiện chương trình giáo dục AI được thẩm định chất lượng bởi hội đồng chuyên gia có uy tín. Đây cũng là học phần quan trọng trong đề án quốc gia do ĐHQG TPHCM chỉ đạo thực hiện, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục AI. Song song với việc cung cấp nền tảng kiến thức về AI cho học sinh bậc phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung tâm còn tổ chức một số hội thảo, tọa đàm miễn phí dành cho những người quan tâm lĩnh vực khoa học công nghệ trong cộng đồng.

THU TÂM - THANH HÙNG