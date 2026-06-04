Báo SGGP đoạt giải Nhì Giải thưởng Báo chí viết về Du lịch TPHCM

Sáng 4-6, tại TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM phối hợp Sở Du lịch TPHCM và Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức lễ trao Giải thưởng Báo chí viết về Du lịch TPHCM lần thứ 15.

Các tác giả đoạt giải Báo chí viết về Du lịch TPHCM

Sau hơn 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận gần 200 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh - truyền hình, phóng sự ảnh, báo in và báo điện tử của 25 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM…

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, qua 15 năm tổ chức, giải thưởng đã trở thành nơi hội tụ nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh sinh động sự phát triển của ngành du lịch thành phố. Nhiều tác phẩm không chỉ giới thiệu điểm đến mà còn phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy du lịch phát triển chuyên nghiệp, bền vững.

Ban giám khảo đánh giá, nhiều tác phẩm năm nay tập trung khai thác các vấn đề mới của du lịch TPHCM như định vị thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế, phát triển mô hình siêu đô thị du lịch, du lịch MICE, du lịch y tế, du lịch đêm, du lịch tàu biển và chuyển đổi số.

Ông Tăng Hữu Phong và ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao giải Nhất cho tác giả Hoàng Kim Tuyết

Kết quả, ban tổ chức trao 17 giải thưởng ở các hạng mục (báo in - báo điện tử; phát thanh - truyền hình; phóng sự ảnh). Ở hạng mục báo in - báo điện tử, giải Nhất thuộc về tác giả Hoàng Kim Tuyết (Báo Tin tức và Dân tộc - TTXVN) với loạt bài “Du lịch Việt Nam nâng tầm vị thế từ động lực TPHCM”. Nhóm tác giả Thi Hồng - Quang Vũ (Báo SGGP) đoạt giải Ba với loạt bài 3 kỳ “Sức bật mới cho du lịch TPHCM”.

THI HỒNG