Hoàn thành chương trình trao tặng bản đồ của Báo SGGP tại Đồng Nai

Chiều 2-6, nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ đã đến trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam và bản đồ địa phương cho lãnh đạo Đảng ủy phường Trấn Biên (TP Đồng Nai), khép lại chương trình trao tặng bản đồ đầy ý nghĩa của Báo SGGP tại địa phương này.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên cảm ơn Báo SGGP đã quan tâm, tặng bản đồ cho Đảng ủy phường, qua đó kịp thời giúp Đảng ủy và cán bộ, đảng viên của phường có thêm tài liệu trực quan sinh động, phục vụ công tác quản lý địa phương.

Đại diện Báo SGGP tặng bản đồ hành chính 34 tỉnh thành Việt Nam cho lãnh đạo Đảng ủy phường Trấn Biên

Trước đó, vào ngày 6-3, chương trình đã được khởi động tại Sở VH-TT-DL TP Đồng Nai. Trong suốt hành trình triển khai tại địa bàn, Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ đã đến trao tặng bản đồ cho phường Long Thành, xã Đại Phước, Sở KH-CN, phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa, xã Nghĩa Trung.

Ngoài ra, chương trình cũng đã trao bản đồ cho các nhà tài trợ và một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai như Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam, Tổng Công ty Sonadezi, Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai.

Trao tặng bản đồ hành chính địa phương cho xã Nghĩa Trung

"Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim" là thông điệp của chương trình "Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông" do Báo SGGP khởi xướng nhằm lan tỏa tình yêu quê hương và cung cấp thông tin chính thống về địa giới hành chính.

Đại diện phường Xuân Lộc đón nhận bản đồ hành chính địa phương do Báo SGGP trao tặng

Chương trình có sự đồng hành xuyên suốt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Riêng tại Đồng Nai, chương trình nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các doanh nghiệp: Tập đoàn Kim Oanh, Công ty C.P Chăn nuôi Việt Nam, Tổng Công ty Tín Nghĩa, DOFICO, UDC (Thoát nước Đô thị TPHCM) và Vedan Việt Nam.

PHÚ NGÂN