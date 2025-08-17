“Ngày yêu thương” tiếp sức học sinh vùng cao, vùng biên giới

Trước thềm năm học mới 2025 – 2026, học sinh vùng cao, vùng biên giới Đà Nẵng đã nhận được những món quà đầy nghĩa tình từ thầy trò các trường trung tâm thành phố. Không chỉ san sẻ khó khăn, chương trình ý nghĩa này còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực để các em đến trường.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh cùng quý thầy cô giáo. Ảnh: NHẬT LINH

Mới đây, Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu), THPT Tôn Thất Tùng (phường An Hải) và THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân) đã trao số tiền và hiện vật trị giá hơn 120 triệu đồng, gồm gạo, vở và nhiều nhu yếu phẩm đến học sinh Trường THPT Tây Giang (xã vùng cao Tây Giang) và THPT Võ Chí Công (xã biên giới Hùng Sơn). Đây là hoạt động thường niên mang tên “Ngày yêu thương”, đã trở thành nét đẹp trong ngành giáo dục Đà Nẵng.

Các thầy cô dự chương trình ‘Ngày yêu thương’, tiếp sức cho học sinh trước thềm năm học mới tại THPT Tây Giang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cô Arâl Mai Tình, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng) cho biết, chương trình đã gắn bó từ nhiều năm, mang ý nghĩa rất lớn đối với thầy và trò nơi đây. Hơn 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trên 40% thuộc hộ nghèo.

Đại diện trường THPT Phan Châu Trinh hỗ trợ thiết bị dạy học cho trường THPT Tây Giang và THPT Võ Chí Công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều trường duy trì cách làm sáng tạo để gây quỹ và lan tỏa tinh thần chia sẻ. Thầy Đặng Hùng Thương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân) cho biết, hàng năm, giáo viên và học sinh đều tham gia chương trình. Đặc biệt, chi đoàn giáo viên còn mở "cà phê sách" vào dịp hè, toàn bộ lợi nhuận dùng để tặng học bổng cho học sinh vùng cao. “Ngày yêu thương” không chỉ dừng lại ở những chuyến đi đầu năm học mà còn mở ra cơ hội kết nối chuyên môn, giao lưu trải nghiệm giữa học sinh hai vùng.

Đại diện trường THPT Nguyễn Văn Thoại trao 24 triệu đồng đến trường THPT Tây Giang và THPT Võ Chí Công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện Trường THPT Tôn Thất Tùng trao 20 triệu đồng hỗ trợ học sinh vùng cao trong chương trình "Ngày yêu thương". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong buổi giao lưu, ngoài trao quà, các thầy cô cùng hát, cùng sinh hoạt với học sinh vùng cao, tạo nên không khí ấm áp tình thầy trò. “Ngày yêu thương” không chỉ san sẻ khó khăn trước thềm năm học mà còn gieo hạt mầm nhân ái, khơi gợi tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong từng học sinh, thầy cô.

Những chuyến đi cứ thế lặp lại, nhưng ý nghĩa thì ngày càng lan tỏa sâu rộng, làm đẹp thêm hình ảnh của ngành giáo dục Đà Nẵng trong hành trình dựng xây tri thức cho thế hệ trẻ.

XUÂN QUỲNH - NHẬT LINH