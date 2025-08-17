Hơn 200 tăng ni, gia đình phật tử chùa Vĩnh Nghiêm tham gia hiến máu cứu người

Chiều 17-8, tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa (TPHCM), Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM phối hợp với chư tôn đức Tổ đình Vĩnh Nghiêm và gia đình phật tử chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo.

Chư tăng và phật tử chùa Vĩnh Nghiêm tham gia ngày hội hiến máu cứu người

Tham gia ngày hội có hơn 200 tăng ni, gia đình phật tử và nhân dân trên địa bàn.

Chư tăng chùa Vĩnh Nghiêm tham gia ngày hội hiến máu cứu người

Đại đức Thích Tâm Từ, Văn phòng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, cho biết, đây là ngày hội hiến máu lần thứ hai được tổ chức từ đầu năm đến giờ tại chùa Vĩnh Nghiêm, thiết thực hướng đến mùa Vu lan báo hiếu năm Ất Tỵ 2025 và hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo”, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2 -9.

Đông đảo phật tử trẻ tham gia ngày hội hiến máu cứu người

Đây là dịp để mỗi tăng ni, Phật tử thực hành nguyện Bồ Tát đạo - cứu khổ, ban vui, đem lại sự sống cho người bệnh. Qua đó, góp phần chung tay vì sức khỏe cộng đồng và tiếp tục khẳng định tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

HOÀI NAM