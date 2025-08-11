Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai và Hội LHPN TPHCM vừa tổ chức Tổng kết Khóa học mùa hè lần 3, đồng thời công bố ký kết tài trợ 600 triệu đồng từ Công ty CP Kỹ thuật & Xây dựng Handong (Handong E&C) cho các dự án thiện nguyện dài hạn.

Khóa học mùa hè năm nay thu hút gần 100 trẻ mồ côi từ TPHCM và Đồng Nai (bao gồm cả khu vực Bình Dương cũ), thuộc Dự án Cùng Làm Cha Mẹ. Trong 4 ngày học vào các cuối tuần tháng 7, các em được trang bị kỹ năng sống thiết thực như: làm việc nhóm, tự vệ, ứng phó với người lạ, sơ cứu cơ bản, nhận diện và xử lý tình huống nguy hiểm. Các hoạt động viết nhật ký, chia sẻ cảm xúc cùng phụ huynh giúp gắn kết, thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái.

Song song, trẻ tham gia dã ngoại, chương trình “Chạy bộ vì trẻ em mồ côi”, tầm soát tim mạch, trò chơi cộng đồng… hướng đến phát triển toàn diện thân – tâm – trí.

Dự án hiện hỗ trợ 223 trẻ (122 trẻ được hỗ trợ toàn diện cả tài chính và phi tài chính, 101 trẻ hỗ trợ phi tài chính), cam kết đồng hành đến khi đủ 18 tuổi. Từ năm 2022, đã có 1 em vào cao đẳng, 4 em hoàn thành kỳ thi đại học năm 2025, tỷ lệ nghỉ học chỉ 2 trường hợp/3 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Park Jinho – Tổng Giám đốc Handong E&C chia sẻ: "Các em nhỏ đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Công ty Handong E&C, Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi sự từ tâm sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ các em đạt được mục tiêu của mình. Hãy mơ ước lớn hơn, đặt mục tiêu cao hơn và cùng nhau biến những giấc mơ đó thành hiện thực”.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình trưởng thành của các em qua từng mùa hè. “Từ những đứa trẻ rụt rè, e ngại, hôm nay các con đã có thể tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ, dám nói lên suy nghĩ và ước mơ của mình. Điều đó cho thấy, chỉ cần được yêu thương và trao cơ hội, các con sẽ vươn lên rất mạnh mẽ”- bà Kim Oanh chia sẻ.

Bà cũng chia sẻ định hướng trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ, không chỉ dành cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 mà còn đón nhận các trường hợp đặc biệt khác, trong đó có các em là con của người hiến tạng nhân đạo.

“Chúng tôi mong cộng đồng cùng đồng hành, để hoạt động thiện nguyện này ngày càng hiệu quả hơn, tạo ra giá trị thực và lâu dài cho trẻ em bất hạnh cũng như gia đình các em” - bà nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ trao hỗ trợ tài chính quý 3 và 4-2025 (3 triệu đồng/trẻ/quý cho 122 trẻ) và ra mắt gói vay học phí không lãi suất (tối đa 30 triệu đồng/năm) cho sinh viên, duy trì 3-4 năm học, hoàn trả sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, Quỹ giới thiệu học bổng “Tự Lực Vì Chính Tôi” dành cho con người hiến tạng nhân đạo, mức từ 1-3 triệu đồng/em, kèm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tinh thần.

Hiện Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tập trung vào 3 mảng chính: phát triển dự án cộng đồng, hoạt động từ thiện, và xây dựng kho tri thức thiện nguyện; hướng tới mục tiêu tạo hệ sinh thái nhân ái, hỗ trợ toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc.

