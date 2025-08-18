Hoa nhân ái của người lính biển

“Quỹ “Hoa nhân ái” không chỉ giúp đỡ đồng đội, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương, đặc biệt là Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu”, Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 125 Hải quân, người sáng lập Quỹ “Hoa nhân ái” thuộc Công ty cổ phần Trường Sa Group, chia sẻ.

Hạnh phúc khi đồng đội có nhà mới

Đầu tháng 8, từ tỉnh Quảng Ninh trở lại TPHCM sau thời gian lo toan xây dựng, bàn giao nhà đồng đội đúng dịp tháng 7 - tháng tri ân, Đại tá Lê Nam Sơn lại chuẩn bị lên đường đi miền Tây để kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Trường Sa của chương trình “Nhịp cầu Trường Sa”. “Lính biển chúng tôi kiên cường đối diện với kẻ thù, gió to sóng lớn không ngại, nhưng nhiều khi không giấu được nước mắt khi chứng kiến sự kiên cường vượt qua khó khăn, bệnh tật của đồng đội ở bờ”, Đại tá Lê Nam Sơn tâm sự.

Đại tá Lê Nam Sơn bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá Đàm Văn Triều

Giọng chùng xuống, người sáng lập Quỹ “Hoa nhân ái” kể cho chúng tôi nghe về hậu phương người lính Hải quân vừa nhận nhà mới. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đàm Văn Triều sinh năm 1974, là máy trưởng Tàu 367, Lữ đoàn 167, Hải quân. Quê nhà ở thôn Bát Cấp Đông, xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, anh vào miền Nam công tác.

Vào tháng 12-2024, thấy sức khỏe không tốt, anh đi khám tại Bệnh viện Bà Rịa (TPHCM) và được chuẩn đoán mắc u gan. Tháng 2-2025, Bệnh viện Ung bướu TPHCM sinh thiết và kết luận anh bị ung thư đường mật trong gan. Từ tháng 3 đến nay, Thiếu tá Đàm Văn Triều nằm điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội). Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, 2 con còn nhỏ đang đi học.

Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quang Hưng, trạm A4, Lữ đoàn 170 Hải quân, ở tổ 5, khu 8 A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, cũng không may bị ung thư não. Hoàn cảnh gia đình của anh càng khó khăn hơn khi cha mẹ đã già yếu, con còn nhỏ, vợ chưa có việc làm. Giây phút chứng kiến gia đình đồng đội được chuyển vào ở trong căn nhà mới, với Đại tá Lê Nam Sơn, đó là niềm hạnh phúc khó tả.

Lan tỏa tình yêu biển đảo

Đại tá Lê Nam Sơn sinh ra ở xã biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là Quảng Trị - vùng quê ở đầu sóng gió, giàu truyền thống cách mạng đã vào bài ca đi cùng năm tháng “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ngày nhập ngũ, chàng trai miền biển được vinh dự vào lực lượng Hải Quân. Từ đó, đời lính của ông là biển cả và nay mang Quân hàm Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 125 Hải quân, gắn liền với Trường Sa. Khi nhận thêm công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sa Group, vào năm 2019, Đại tá Lê Nam Sơn thành lập Quỹ “Hoa nhân ái” nhằm chia sẻ, giúp đỡ đồng đội, chiến sĩ gặp khó khăn và lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương, đặc biệt là Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu.

Đại tá Lê Nam Sơn mời chúng tôi cùng lên đường đi kiểm tra tiến độ 2 cây cầu đang xây dựng ở xã Loan Mỹ, tỉnh Vĩnh Long và xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau. Đây là 2 công trình nằm trong chương trình “Nhịp cầu Trường Sa” của Quỹ “Hoa nhân ái” phát động thực hiện. Hiện cầu đang được thi công, mỗi chiếc trị giá 500 triệu đồng. Đọc thư ngỏ của cán bộ chính quyền xã Loan Mỹ gửi Công ty cổ phần Trường Sa Group, chúng tôi hiểu lý do chương trình “Nhịp cầu Trường Sa” chọn xây dựng cây cầu mới ở nơi này: “Toàn xã có 73 hộ nghèo,155 hộ cận nghèo. Trên địa bàn xã, hệ thống giao thông nông thôn đã xây dựng quá lâu nên xuống cấp trầm trọng. Cầu Bầu Tượng (Tư Ếch) thuộc ấp Tống Hưng bị hư hỏng nặng, cần được thay thế để người dân lưu thông hàng hóa, học sinh đi học an toàn, dễ dàng hơn. Cầu dài 28m, rộng 1,5m, chân cầu gẫy, mặt cầu bể hơn 70%, cầu chưa có lan can”.

Quỹ “Hoa nhân ái” không chỉ xây dựng nhà đồng đội, xây cầu mà còn tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, được nhiều cá nhân, tổ chức đồng hành tham gia. Quỹ đã tặng 2 căn nhà tình nghĩa và trao 15 phần quà cho cựu thanh niên xung phong trên tuyến lửa 1C năm xưa.

Căn nhà tặng bà Nguyễn Thị Đèo, 78 tuổi, ở ấp 7, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (trước đây), nay là tỉnh An Giang, nhận được sự đồng hành của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Kiên Giang (trước đây). Căn nhà tường xây, mái tôn, ngang 4m, dài 10m giúp mơ ước bấy lâu của bà Đèo thành hiện thực.

Hay tham gia xây dựng nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Lệ ở ấp Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (trước đây), nay là tỉnh An Giang có sự chung sức của Bộ Tham mưu Quân khu 7 và Ban liên lạc Cựu chiến binh Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam, giúp cựu thanh niên xung phong có chỗ an cư lúc về già.

TRẦN YÊN