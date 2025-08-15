Khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho hơn 400 gia đình ở Quảng Ngãi

Ngày 15-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Quân khu 5 tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965 – 18-8-2025).

Người dân tập trung tại Trung tâm y tế Bình Sơn cơ sở 2 để khám chữa bệnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại Trung tâm y tế Bình Sơn cơ sở 2, đoàn công tác quân y của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 5 và Bệnh viện Thiện Nhân đã phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho hơn 400 lượt gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn xã Vạn Tường.

Các chiến sĩ quân y đang cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong khuôn khổ hoạt động, đại diện các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, tặng các suất quà cho 13 gia đình chính sách.

Hướng dẫn cho cụ già cách sử dụng thuốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đoàn trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Kim Oanh (xã Vạn Tường), là bệnh binh 61%, có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là món quà thiết thực, tiếp thêm động lực để gia đình bà Oanh vươn lên trong cuộc sống.

Y bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đo huyết áp cho cụ già. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngoài ra, đoàn còn tổ chức các hoạt động bên lề như tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các di tích lịch sử, tham quan, giáo dục truyền thống tại các địa điểm di tích gắn liền với Chiến thắng Vạn Tường. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân thông qua tuyên truyền pano, áp phích, xe lưu động và hệ thống truyền thanh.

NGUYỄN TRANG