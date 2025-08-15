Khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho hơn 400 gia đình ở Quảng Ngãi

Tại Trung tâm y tế Bình Sơn cơ sở 2, đoàn công tác quân y của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 5 và Bệnh viện Thiện Nhân đã phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho hơn 400 lượt gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn xã Vạn Tường.
Trong khuôn khổ hoạt động, đại diện các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, tặng các suất quà cho 13 gia đình chính sách.
Đoàn trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Kim Oanh (xã Vạn Tường), là bệnh binh 61%, có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là món quà thiết thực, tiếp thêm động lực để gia đình bà Oanh vươn lên trong cuộc sống.
Ngoài ra, đoàn còn tổ chức các hoạt động bên lề như tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các di tích lịch sử, tham quan, giáo dục truyền thống tại các địa điểm di tích gắn liền với Chiến thắng Vạn Tường. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân thông qua tuyên truyền pano, áp phích, xe lưu động và hệ thống truyền thanh.