Xây nhà dưỡng lão giúp 300 người già neo đơn được chăm sóc miễn phí

Ngày 9-8, tại xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, Giáo phận Long Xuyên tổ chức lễ khởi công Cơ sở chăm sóc người già neo đơn Láng Sen (Nhà dưỡng lão Láng Sen).

Một số công trình nhà dưỡng lão Láng Sen đã được xây dựng, dự kiến hoạt động vào đầu năm 2026

Theo thông tin từ Giáo phận Long Xuyên, Nhà dưỡng lão Láng Sen có quy mô trên 1,7ha, bao gồm các khu: dành cho người già còn khỏe, người già đau yếu, suy giảm chức năng, phục hồi chức năng, chăm sóc đặc biệt...

Nhà dưỡng lão được xây dựng kiên cố, có kiến trúc hiện đại, thoáng mát như một khu du lịch nghỉ dưỡng. Đặc biệt các phòng ở đây đều được xây có trần cao nên tạo ra không gian thông thoáng, được trang bị máy lạnh với đầy đủ tiện nghi.

Ngoài ra, còn có khu sinh thái diện tích hơn 5.000m2 với ao cá, vườn rau, vườn cây ăn trái, ruộng lúa… cho người già vui thú điền viên. Đồng thời, có khu vực lao động tăng thu nhập cho những cụ còn khỏe được đào tạo việc làm. Nhà dưỡng lão Láng Sen do Tòa Giám mục Long Xuyên và Dòng Camillo quản lý, điều hành.

Nhà dưỡng lão Láng Sen được xây dựng từ nguồn xã hội hóa

Dự kiến có khoảng 300 người già neo đơn, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, giới tính được chăm sóc miễn phí đến cuối đời. Hiện đã có 50/80 nhân viên phục vụ được huấn luyện các kỹ năng, trong đó có kỹ năng thấu hiểu tâm lý người già nhằm chăm sóc các cụ tốt nhất.

Chính quyền xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã hỗ trợ các điều kiện về giấy phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… đảm bảo trong quá trình xây dựng hoàn thành công trình tốt nhất để đi vào hoạt động.

Dự kiến, Nhà dưỡng lão Láng Sen sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2026.

VĨNH TƯỜNG