Chuẩn đầu ra đại học phải có yêu cầu về năng lực số, AI, ngoại ngữ

Đối với trình độ đại học, chuẩn đầu ra phải có yêu cầu về năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng và học tập suốt đời.

Sinh viên Đại học Bách khoa. Ảnh: HUST

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 54/2026/TT-BGDĐT quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư là quy định chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa thành các yêu cầu có thể quan sát, đánh giá và đo lường được; làm căn cứ để thiết kế, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo, cũng như xét công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng.

Đối với trình độ đại học, chuẩn đầu ra phải có yêu cầu về năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng và học tập suốt đời. Đối với trình độ thạc sĩ, chuẩn đầu ra phải thể hiện yêu cầu về năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển tri thức.

Đối với trình độ tiến sĩ, yêu cầu được đặt ra ở năng lực nghiên cứu độc lập, đề xuất công nghệ hoặc giải pháp mới, có sản phẩm công bố khoa học hoặc sản phẩm ứng dụng kết quả nghiên cứu, đồng thời có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Thông tư quy định cơ sở đào tạo được tự chủ trong việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình và thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định cụ thể yêu cầu giảng viên cơ hữu giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện và giảng dạy chương trình. Đơn cử, đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 50% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu...

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LÂM NGUYÊN