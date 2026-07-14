TPHCM: Hơn 19.000 học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế

Ngày 14-7, BHXH TPHCM công khai danh sách 42 trường đại học, cao đẳng, trung cấp có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chưa đạt chỉ tiêu, với hơn 19.300 học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT.

Chuyên viên BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHXH, BHYT đến sinh viên

Trong số này, 21 trường có tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT dưới 90%. Trường Cao đẳng Việt Mỹ có tỷ lệ thấp nhất, đạt 43,64%. Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist đạt 60,57%. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM đạt 62,81%.

Một số trường có số lượng lớn sinh viên chưa tham gia BHYT gồm: Trường Đại học Thủ Dầu Một còn 2.885 sinh viên chưa tham gia BHYT; Viện đào tạo Chất lượng cao còn 2.575 sinh viên; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng còn 1.673 sinh viên; Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn còn 1.483 sinh viên; Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam còn 1.189 sinh viên; Trường Đại học Công nghệ TPHCM còn 1.068 sinh viên; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM còn 1.054 sinh viên…

Theo BHXH TPHCM, học sinh, sinh viên thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc. UBND TPHCM cũng đã có chỉ đạo các trường đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID; 100% học sinh, sinh viên được đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia.

UBND TPHCM cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu hiệu trưởng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh, sinh viên.

Do đó, BHXH TPHCM đề nghị các trường có tỷ lệ tham gia BHYT thấp khẩn trương rà soát danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia hoặc sắp hết hạn thẻ; phối hợp với cơ quan BHXH cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tham gia đầy đủ, liên tục.

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