Quy định mới về ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại cuộc thi khoa học kỹ thuật

Ngày 14-7, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2026-2027 với nhiều điểm mới.

Học sinh tham gia vòng tuyển chọn dự án cấp thành phố Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2025-2026 tại TPHCM

Theo đó, đối tượng tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm nay là học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên từ lớp 8 đến lớp 12 có kết quả học tập, rèn luyện năm học 2025-2026 đạt từ mức khá trở lên.

Các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS) đăng ký tối đa 3 dự án. Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đăng ký tối đa 5 dự án.

Riêng 4 trường THPT chuyên gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn đăng ký tối đa 10 dự án.

Các đơn vị dự thi có dự án đạt giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp thành phố năm học 2025-2026 ở cấp THCS được đăng ký thêm 1 dự án, cấp THPT được đăng ký thêm 2 dự án.

Đơn vị dự thi có dự án đạt giải tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp quốc gia năm học 2025-2026 ở cấp THCS được đăng ký tối đa 8 dự án, cấp THPT được đăng ký tối đa 15 dự án.

Đặc biệt, đơn vị dự thi có dự án tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm học 2025-2026 ở cấp THCS được đăng ký tối đa 10 dự án, cấp THPT được đăng ký tối đa 20 dự án.

Một trong những điểm mới của năm nay là Sở GD-ĐT TPHCM ban hành phụ lục riêng hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các dự án nghiên cứu của học sinh tại cuộc thi. Cùng với đó, dự án tham dự chưa được công bố ở bất kỳ cuộc thi nào, nếu kế thừa kết quả từ cuộc thi khác phải cung cấp đầy đủ thông tin trong nội dung báo cáo dự án.

Quy định nêu rõ, dự án không được sao chép từ các nguồn trong và ngoài nước. Thí sinh và giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm trực tiếp, lãnh đạo đơn vị dự thi chịu trách nhiệm thẩm tra.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu mỗi dự án dự thi có một người hướng dẫn nghiên cứu là giáo viên có chuyên môn phù hợp, đang làm việc tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đang học. Mỗi người hướng dẫn chỉ được hướng dẫn một dự án dự thi.

Trong quá trình thực hiện, dự án phải thực hiện sổ nhật ký nghiên cứu ghi lại toàn bộ quá trình nghiên cứu từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm. Học sinh thực hiện dự án sẽ trình bày sổ nhật ký nghiên cứu tại vòng phỏng vấn và vòng tuyển chọn theo yêu cầu của giám khảo.

Năm nay, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dự kiến tổ chức từ ngày 4 đến ngày 25-11. Ở vòng xét duyệt hồ sơ, ban tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các dự án, chọn ra các dự án tham gia vòng phỏng vấn. Tại vòng phỏng vấn, ban giám khảo sẽ phỏng vấn trực tiếp (hoặc trực tuyến) các thành viên tham gia dự án. Từ kết quả vòng phỏng vấn, ban giám khảo chọn ra 120 dự án vào vòng tuyển chọn cấp thành phố. Những dự án được chọn sau vòng tuyển chọn cấp thành phố tiếp tục tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

THU TÂM