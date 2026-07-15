Cơ sở vật chất tiếp tục là lĩnh vực có mức độ hài lòng thấp nhất đối với người học

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có báo cáo về kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn thành phố năm 2026.

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định) ngày 14-7

Đối với bậc mầm non, tổng số phụ huynh tham gia khảo sát là 42.442 người. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh cho thấy sự đánh giá cao và đồng đều đối với chất lượng dịch vụ giáo dục.

Trong đó, lĩnh vực "Kết quả giáo dục" đạt điểm số cao nhất, tiếp theo đó là các lĩnh vực "Hoạt động giáo dục" và "Môi trường giáo dục".

Riêng hai lĩnh vực "Tiếp cận dịch vụ giáo dục" và "Cơ sở vật chất" tuy vẫn duy trì ở mức tốt nhưng có chỉ số thấp nhất.

Sở GD-ĐT TPHCM nhận định, kết quả khảo sát nói trên là căn cứ quan trọng để sở phối hợp với UBND phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn kịp thời rà soát, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị và cải cách thủ tục hành chính nhằm tối ưu hóa chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Đối với bậc tiểu học, tổng số phụ huynh tham gia khảo sát là 173.033 người. Kết quả khảo sát cho thấy lĩnh vực "Môi trường giáo dục" dẫn đầu với điểm số cao nhất.

Các chỉ số về "Tiếp cận dịch vụ giáo dục", "Kết quả giáo dục" và "Hoạt động giáo dục" duy trì sự ổn định nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh đầu cấp và phương pháp giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Tuy nhiên, lĩnh vực "Cơ sở vật chất" ghi nhận mức điểm thấp nhất, phản ánh rõ nét áp lực gia tăng dân số cơ học và thách thức trong việc đảm bảo tỷ lệ học 2 buổi/ngày tại các khu vực có tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh.

Đối với cấp THCS, tổng số phụ huynh tham gia khảo sát là 160.000 người. Lĩnh vực "Kết quả giáo dục" dẫn đầu với mức độ hài lòng cao nhất, tiếp theo đó là "Hoạt động giáo dục" và "Tiếp cận dịch vụ giáo dục"

Hai lĩnh vực "Cơ sở vật chất" và "Môi trường giáo dục" có mức độ hài lòng thấp hơn, trong đó lĩnh vực "Môi trường giáo dục" ghi nhận mức độ hài lòng thấp nhất. Kết quả này phản ánh áp lực thực tế về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và nhu cầu tăng cường các giải pháp tư vấn tâm lý học đường, xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện.

Đối với cấp THPT, tổng số phụ huynh tham gia khảo sát là 162.290 người. Lĩnh vực "Hoạt động giáo dục" dẫn đầu mức độ hài lòng, tiếp theo đó là "Kết quả giáo dục", "Môi trường giáo dục" và "Tiếp cận dịch vụ giáo dục".

Riêng lĩnh vực "Cơ sở vật chất" ghi nhận mức điểm đánh giá thấp hơn.

Trong khi đó, cũng ở cấp THPT, tổng số học sinh tham gia khảo sát là 163.369 em.

Theo đánh giá của học sinh, lĩnh vực "Môi trường giáo dục" dẫn đầu điểm đánh giá, minh chứng cho hiệu quả tích cực của việc xây dựng “Trường học hạnh phúc”, đảm bảo không gian sư phạm an toàn, thân thiện và tôn trọng người học. Các

Tiếp theo đó, các lĩnh vực "Tiếp cận dịch vụ giáo dục" và "Hoạt động giáo dục" giữ mức điểm ổn định nhờ áp dụng chuyển đổi số đồng bộ trong dạy học và kiểm tra, đánh giá, gắn liền với việc đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Tuy nhiên, lĩnh vực "Cơ sở vật chất" và "Kết quả giáo dục" ghi nhận mức điểm thấp nhất, phản ánh thực tế áp lực thi cử, định hướng phân luồng nghề nghiệp cuối cấp, cũng như nhu cầu hiện đại hóa phòng học số mà học sinh THPT mong muốn.

THU TÂM