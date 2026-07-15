Khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh trong năm học mới

Bắt đầu từ hôm nay (15-7), 100% phụ huynh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa (SGK) nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện lộ trình cung cấp miễn phí SGK giáo dục phổ thông trong những năm học tới.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định) trong năm học 2025-2026

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả trường học tổ chức khảo sát nhu cầu mượn SGK đối với 100% phụ huynh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo hai nhóm: Học sinh thuộc diện chính sách và học sinh không thuộc diện chính sách.

Trong đó, học sinh thuộc diện chính sách gồm các đối tượng sau: con của người có công; con anh hùng, liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh; học sinh mồ côi cả cha, mẹ; học sinh bị tàn tật, khuyết tật; học sinh bị bỏ rơi, mất quyền nuôi dưỡng; học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định; học sinh hiện sống, học tập ở vùng đặc biệt khó khăn; học sinh có cha, mẹ là công nhân bị tai nạn hoặc mắc bệnh nghề nghiệp; học sinh có cha, mẹ thường trú tại xã biên giới, vùng cao, hải đảo, xã đặc biệt khó khăn; học sinh có cha, mẹ thu nhập bằng 150% thu nhập hộ nghèo theo quy định; học sinh được hưởng chính sách dân tộc bán trú (Nghị định 66) và chính sách ăn trưa (Nghị định 339).

Việc khảo sát nhu cầu mượn SGK được thực hiện từ nay đến hết ngày 19-7. Cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn hình thức khảo sát phù hợp điều kiện thực tế tại đơn vị.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, bắt đầu từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1, 6 và 10 trên địa bàn TPHCM sẽ được mượn miễn phí SGK từ thư viện trường học. Chương trình sau đó mở rộng theo từng năm học và hoàn thành với tất cả khối lớp vào năm học 2029-2030.

Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, khuyết tật... ở tất cả các khối lớp được tặng miễn phí SGK từ năm học 2026-2027.

THU TÂM