Phía Bắc sẽ có mưa lớn do áp thấp nhiệt đới

Dự báo từ đêm 3-7, mưa lớn ở Bắc bộ có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực trung du và vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ngày 2-7, tại Bắc bộ, nhiều nơi đã có mưa rào, cục bộ mưa to. Lượng mưa đến 15 giờ cùng ngày tại Vân Đình (Hà Nội) 138,8mm, Vĩnh Tường (Phú Thọ) 96,6mm và Mỹ Lâm (Tuyên Quang) 73,2mm.

Sáng và trưa 2-7, Hà Nội có mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 2-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo, đến chiều 3-7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi di chuyển đến ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đến ngày 4-7, bão đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, dự báo từ đêm 3-7 đến ngày 4-7, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm 4-7 đến hết ngày 5-7, mưa lớn tiếp tục tại Đông Bắc bộ với lượng mưa phổ biến 70-130mm, riêng khu vực Đông Bắc 120-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại Nam bộ, trong đó có TPHCM, mưa dông duy trì trong những ngày tới, chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM là 27-32 độ C, thấp nhất 25-26 độ C. Người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ, dông, lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn mưa.

PHÚC HẬU