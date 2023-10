Bảo vệ “lá phổi xanh” Cần Giờ

Nhiều dự án tỷ USD

Mới đây, UBND TPHCM trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự kiến, lượng hàng hóa thông qua cảng này đến năm 2030 là 4,8 triệu Teu, đến năm 2047 là 16,9 triệu Teu. TPHCM đánh giá, dự án sẽ thu hút được vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 6.000-8.000 nhân viên tại cảng và hàng chục ngàn lao động phục vụ các ngành dịch vụ hậu cần. Khi cảng đi vào hoạt động và đạt công suất thiết kế, sơ bộ đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước khoảng 34.000-40.000 tỷ đồng/năm. Tổng mức đầu tư siêu cảng này dự tính khoảng 6 tỷ USD.

Trước đó, đầu tháng 6-2023, Sở Công thương TPHCM đề xuất bổ sung nhà máy điện gió ngoài khơi Cần Giờ công suất 6.000MW vào danh mục các dự án điện gió ngoài khơi tiềm năng trong dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Dự án dự kiến được đặt tại khu vực ngoài khơi thuộc Nam Biển Đông, diện tích khảo sát rộng hơn 325ha. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 16 tỷ USD.

Một “siêu dự án” khác là dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ). Tháng 8 vừa qua, TPHCM đã thống nhất kế hoạch triển khai dự án này và dự kiến vào thời điểm 30-4-2025 sẽ cấp giấy phép xây dựng để tiến hành đầu tư dự án theo quy định. Sau khi hoàn thành, khu vực triển khai dự án sẽ là khu đô thị du lịch biển; du lịch nghỉ dưỡng; hội thảo, hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng; đô thị thông minh; dịch vụ công nghệ cao; nhà ở, dịch vụ, khách sạn với quy mô quy hoạch toàn khu là 2.870ha. Quy mô dân số tối đa của dự án là hơn 228.000 người; tổng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 9 tỷ USD.

Tại Hội thảo phát triển Cần Giờ xanh được tổ chức hồi tháng 8-2023, nhiều chuyên gia đã đóng góp ý kiến cho sự phát triển của vùng đất này khi có nhiều dự án nghiên cứu đầu tư. Chuyên gia kinh tế - TS Trần Du Lịch cho rằng, với vị trí và đặc điểm tự nhiên, Cần Giờ chỉ xác định 3 nhóm ngành làm trụ cột chính phát triển, đó là du lịch, kinh tế hàng hải gắn với cảng và năng lượng tái tạo.

Hạn chế tác động môi trường

Việc phát triển các “siêu dự án” tỷ USD có ảnh hưởng đến môi trường Cần Giờ là vấn đề đã được đặt lên bàn nghị sự của các cơ quan chức năng.

Cụ thể, với dự án điện gió, các cơ quan chuyên môn đề nghị cần nghiên cứu kỹ hơn. Tổng Công ty Điện lực TPHCM cũng lưu ý, đường dây 500kV đấu nối vào trạm 500kV Đa Phước băng ngang huyện đảo Cần Giờ cần xem xét khả năng ảnh hưởng đến đất rừng phòng hộ. Sở KH-ĐT TPHCM đề nghị đánh giá đầy đủ các tác động, đặc biệt là ảnh hưởng tới khu vực rừng ngập mặn.

Tương tự, UBND huyện Cần Giờ rất ủng hộ việc khai thác điện gió ngoài khơi, song cho rằng dự án sử dụng diện tích mặt biển khá lớn, các đơn vị trong quá trình thẩm định cần xem xét sự tác động đến môi trường Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Với dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Chính phủ vừa yêu cầu TPHCM làm rõ một số điểm trong đề án, trong đó có đánh giá tác động của dự án đến Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Với dự án Khu đô thị lấn biển, trước mắt cần khối lượng cát san lấp khoảng hơn 137,6 triệu m3.

Mới đây, UBND TPHCM đã báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TPHCM về chủ trương cho phép Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ thực hiện khai thác cát tại khu vực vùng biển Cần Giờ để phục vụ dự án. Công ty này thời gian qua đã được cấp phép khai thác 10 mỏ cát ở khu vực biển Cần Giờ, với tổng trữ lượng hơn 27 triệu m3, nhưng chỉ chiếm 20% nhu cầu dự án.

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhấn mạnh đến việc sử dụng các công nghệ hiện đại để giảm tác động đến môi trường. Với Dự án cảng trung chuyển Cần Giờ, UBND TPHCM cho biết, sẽ được xây dựng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa trong hoạt động quản lý vận hành khai thác cảng theo hướng bền vững, sử dụng nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường.

Trong định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030, Thành ủy TPHCM xác định, đến năm 2030, Cần Giờ “trở thành hình mẫu về sự hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên với nâng cao sinh kế và chất lượng sống cộng đồng dân cư, tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững”.

Rừng ngập mặn Cần Giờ có thể cung cấp khoảng 8 triệu tấn CO 2 /ha

Liên quan đến phát triển thị trường carbon, Sở TN-MT TPHCM đã phối hợp Ngân hàng Thế giới thành lập Nhóm công tác chung giữa hai cơ quan về sự phát triển toàn diện, bền vững của TPHCM. Hai bên đã thống nhất triển khai thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm: nâng cấp công nghệ LED cho hệ thống chiếu sáng đường phố; chuyển đổi xe máy điện và thúc đẩy năng lượng tái tạo thông qua năng lượng mặt trời mái nhà.

Ngoài ra, Sở TN-MT cũng đã phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai nhiều hoạt động nhằm cắt giảm khí nhà kính. Chẳng hạn như triển khai kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đẩy mạnh phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; khuyến khích doanh nghiệp tham gia sản xuất xanh hướng đến sự phát triển bền vững, thân thiện môi trường…