Chồng mưu sát vợ rồi dựng hiện trường giả

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng giết vợ rồi tạo dựng hiện trường giả. Ảnh: CATĐN

Trước đó, ngày 9-2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.T. (sinh năm 1980, tạm trú tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Công an phường lập tức chỉ đạo một tổ công tác xuống hiện trường. Tại căn phòng trọ nhỏ hẹp dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn mùi khét và những vết máu chưa xóa sạch. Các cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện trong chiếc máy giặt ở góc nhà có một đoạn dây điện dài khoảng 2m đã bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ ở một đầu. Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương đột ngột “biến mất” khỏi bệnh viện sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ.

Hiện trường vụ án

Công an phường Bình Phước đã tổ chức lực lượng đến Cà Mau và phối hợp với công an địa phương mời đối tượng đến làm việc. Ban đầu, Thương vẫn giữ thái độ bình thản, liên tục than thở về việc vợ xui rủi bị tai nạn điện giật và che đậy bằng việc về quê để gom tiền lên lo chi phí chữa bệnh cho vợ... Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc đang ngủ, sau đó tạo hiện trường giả để che giấu.

Theo lời khai của Thương, mâu thuẫn bắt nguồn từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng nên 2 vợ chồng thường xuyên cự cãi. Đến dịp tết 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc công nhân về quê Cà Mau sinh sống nhưng vợ không đồng ý, dẫn đến việc chị T. đòi ly hôn.

Đến rạng sáng 8-2, trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V, tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang ngủ say và chích vào người khiến chị T. bị điện giật.

Nghe có tiếng phát nổ, con trai đang ngủ trên gác liền bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra. Nạn nhân được chồng và con đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu 2 sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen gọi điện báo chị T. đã tỉnh lại thì đối tượng sợ hãi, bỏ trốn về quê.

PHÚ NGÂN