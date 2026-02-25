Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, tiêu thụ giấy khám sức khỏe giả

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố 2 người với cáo buộc “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 25-2, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện một số cá nhân sử dụng giấy khám sức khỏe giả để hoàn thiện hồ sơ xin việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 11-2, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Lục Văn Hương (sinh năm 1972) và Trần Quốc Nghĩa (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ.

Bị can Lục Văn Hương

Kết quả khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe giả mang tên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã được đóng dấu đỏ, ký tên sẵn nhưng để trống thông tin người khám.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Trần Quốc Nghĩa làm nghề in ấn, quảng cáo. Nghĩa đã photocopy mẫu giấy khám sức khỏe, tìm kiếm hình ảnh con dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trên mạng internet, rồi tự viết nội dung và ký giả chữ ký bác sĩ của bệnh viện, để trống phần thông tin người khám nhằm thuận tiện cho việc bán lại. Sau đó, Nghĩa trao đổi với Lục Văn Hương để tiêu thụ số giấy tờ giả này cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính.

Bị can Trần Quốc Nghĩa

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ bản thân không có chức năng, thẩm quyền cấp giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi làm giả, ký giả chữ ký và bán cho người có nhu cầu để hưởng lợi cá nhân.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm hoạt động quản lý trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở khám chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là khi giấy tờ giả được sử dụng trong tuyển dụng lao động.

ĐỖ TRUNG