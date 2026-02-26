Khởi tố người đàn ông đậu ô tô “khóa đầu, khóa đuôi” ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, sáng 18-2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh P.A.T. đi chúc tết thì gặp một ô tô màu trắng do Nguyễn Viết Linh (sinh năm 1985, trú tổ dân phố 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen) đỗ chiếm gần hết lối đi, khiến xe không thể di chuyển. Khi được đề nghị dời xe, Linh không hợp tác mà gọi thêm một phương tiện khác đến đỗ phía sau ô tô của anh P.A.T.
Cơ quan chức năng xác định Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc, xe chắn đường mới được di chuyển.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.