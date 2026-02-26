Pháp luật

Khởi tố người đàn ông đậu ô tô “khóa đầu, khóa đuôi” ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Ngày 26-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Nguyễn Viết Linh là người liên quan vụ việc đậu ô tô “khóa đầu, khóa đuôi” tại phường Trần Phú gây xôn xao dư luận.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Viết Linh. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, sáng 18-2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh P.A.T. đi chúc tết thì gặp một ô tô màu trắng do Nguyễn Viết Linh (sinh năm 1985, trú tổ dân phố 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen) đỗ chiếm gần hết lối đi, khiến xe không thể di chuyển. Khi được đề nghị dời xe, Linh không hợp tác mà gọi thêm một phương tiện khác đến đỗ phía sau ô tô của anh P.A.T.

Hiện trường vụ chặn xe ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán

Cơ quan chức năng xác định Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc, xe chắn đường mới được di chuyển.

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Viết Linh. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

Hiện trường vụ chặn xe ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

