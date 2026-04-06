Bất động sản hút dòng vốn ngoại

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động mạnh và dòng vốn quốc tế bước vào giai đoạn tái cấu trúc, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của dòng tiền toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Đây là nhận định xuyên suốt tại tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội bất động sản Việt Nam” do CafeF tổ chức sáng 6-4 tại TPHCM.

Dòng vốn chuyển hướng chọn lọc, bền vững

Tại buổi toạ đàm, các chuyên gia, nhận định xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu đang ngày càng rõ nét, khi nhà đầu tư quốc tế ưu tiên những thị trường vừa duy trì tăng trưởng cao, vừa đảm bảo ổn định vĩ mô. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ nền kinh tế tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát, tỷ giá ổn định và môi trường chính trị – xã hội vững chắc. Quy mô nền kinh tế đã vượt 500 tỷ USD, trong khi vốn FDI liên tục tăng và đạt mức cao trong nhiều năm.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam không còn đơn thuần là “công xưởng sản xuất” mà đang chuyển mình thành “điểm đến đầu tư toàn diện”, hướng đến giá trị tăng trưởng dài hạn. Theo TS Đinh Thế Hiển, trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì ổn định sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, để bứt phá, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong dòng chảy chung, bất động sản nổi lên là lĩnh vực thu hút mạnh vốn ngoại. Tỷ trọng FDI vào lĩnh vực này chiếm mức đáng kể, đặc biệt tại các đô thị lớn như TPHCM. Theo ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nền tảng chính trị ổn định cùng với chiến lược đầu tư hạ tầng quy mô lớn – từ cao tốc, metro đến sân bay, vành đai – đang tạo lực đẩy quan trọng cho thị trường.

Thực tế cho thấy, dòng vốn có xu hướng “đi theo hạ tầng”, hình thành các khu đô thị mới, khu công nghiệp và trung tâm logistics. Những khu vực có quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận lợi đang trở thành điểm đến ưu tiên của nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, khẩu vị đầu tư của khối ngoại đang thay đổi rõ rệt, chuyển từ đầu cơ ngắn hạn sang các tài sản có giá trị thực, khả năng khai thác dài hạn và tạo dòng tiền ổn định. Theo ông Ngô Thành Huấn, CEO FIDT, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi chiến lược đầu tư có chọn lọc, chú trọng quản trị rủi ro và tính minh bạch.

Nhà đầu tư quốc tế hiện phân hóa theo nhiều nhóm, với chiến lược khác nhau, song đều đặt ra yêu cầu cao về pháp lý, hiệu quả và tính bền vững. Dữ liệu thị trường cũng cho thấy mức độ quan tâm của khách nước ngoài gia tăng, tập trung vào căn hộ trung, cao cấp tại các đô thị lớn, cũng như các khu vực vệ tinh hưởng lợi từ hạ tầng.

Bên cạnh đó, yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị) ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong quyết định đầu tư. Các dự án đáp ứng tiêu chí này có lợi thế cạnh tranh rõ rệt về khả năng khai thác và gia tăng giá trị. Thị trường cũng ghi nhận xu hướng mở rộng sang các phân khúc mới như logistics, trung tâm dữ liệu, bất động sản y tế và nhà ở cho người cao tuổi, phù hợp với xu thế phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Nâng cấp chất lượng sản phẩm

Dù cơ hội lớn, các chuyên gia cho rằng việc thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn ngoại vẫn đặt ra nhiều thách thức. Những “điểm nghẽn” về pháp lý, thủ tục đầu tư, quyền sử dụng đất và cơ chế chuyển lợi nhuận vẫn cần được tháo gỡ để tăng tính minh bạch và hấp dẫn của thị trường.

Bên cạnh đó, sự tham gia ngày càng sâu của nhà đầu tư quốc tế cũng đồng nghĩa với việc gia tăng cạnh tranh. Điều này buộc doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước phải thay đổi tư duy, chuyển từ đầu cơ sang đầu tư dài hạn, tập trung vào giá trị thực và chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, các mô hình đô thị tích hợp “all-in-one”, quy mô lớn, quy hoạch bài bản và gắn với hệ sinh thái hoàn chỉnh đang trở thành xu hướng chủ đạo. Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn tạo ra giá trị kinh tế, thu hút dòng người, dòng tiền và hoạt động dịch vụ.

Có thể thấy, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi dòng vốn ngoại đóng vai trò quan trọng nhưng vận hành theo nguyên tắc chặt chẽ hơn. Đây vừa là cơ hội để nâng tầm thị trường, vừa là phép thử đối với năng lực hấp thụ vốn và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong nước.

Trong dài hạn, với nền tảng vĩ mô ổn định, tiềm năng tăng trưởng cao và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, điều quan trọng không chỉ là thu hút được vốn, mà còn là nâng cao chất lượng thị trường, đảm bảo tính minh bạch và phát triển bền vững.

QUỐC HÙNG