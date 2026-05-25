VN-Index tăng điểm nhưng sắc đỏ vẫn lấn át

Dù VN-Index đảo chiều tăng sau 2 phiên giảm, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 25-5 ghi nhận thanh khoản giảm mạnh, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng khi xuống tiền mua cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản nghiêng về sắc xanh. Đáng chú ý, bộ 3 cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup tăng mạnh, với VRE tăng 3,47%, VHM tăng 3,19% và VIC tăng 1,06%. Riêng nhóm này đóng góp khoảng 11 điểm cho VN-Index, trong khi chỉ số chung chỉ tăng gần 9 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng và chứng khoán, cũng lấy lại sắc xanh. Trong đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng tích cực, góp phần củng cố đà tăng của VN-Index như ACB tăng 3,06%, HDB tăng 2,13%, EIB tăng 1,42%, SHB tăng 1,11%, LPB tăng 1,5%, VIB tăng 1,27%, SSB tăng 2,99%...

Ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí bị bán mạnh, đồng loạt giảm sâu. BSR giảm 5,05%, PLX giảm 5,36%, PVS giảm 4,76%, PVD giảm 4,91%, PVT giảm 4,97%, OIL giảm 5,77%...

Một số nhóm cổ phiếu khác như nguyên vật liệu, công nghệ thông tin cũng nghiêng về sắc đỏ. Nhiều mã giảm trên 2%, trong đó DCM giảm 3%, GVR giảm 2,83%, FPT giảm 2,13%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,9 điểm, tương đương 0,47%, lên 1.886,03 điểm. Toàn sàn có 129 mã tăng, 174 mã giảm và 72 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 4,29 điểm, tương đương 1,6%, lên 271,8 điểm. Toàn sàn có 59 mã tăng, 65 mã giảm và 68 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 19.000 tỷ đồng, giảm hơn 3.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX, thanh khoản toàn thị trường cũng chưa tới 20.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn HOSE, với tổng giá trị bán ròng gần 1.588 tỷ đồng. Trong đó, MSB tiếp tục bị bán ròng mạnh, gần 1.484 tỷ đồng; tiếp đến là HPG hơn 212 tỷ đồng và ACB gần 136 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN