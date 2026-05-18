Cổ phiếu dầu khí tăng mạnh, VN-Index thiết lập đỉnh mới

VN-Index đã 4 lần thiết lập đỉnh cao mới kể từ đầu tháng 5-2026.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần (ngày 18-5) tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử. VN-Index đã tăng 18 điểm kể từ số điểm thấp nhất phiên, chính thức lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay, lên 1.927,94 điểm, phá đỉnh được thiết lập vào ngày 14-5 ở mức 1.925,46 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí hút được dòng tiền lớn nên tăng mạnh, nhiều cổ phiếu tăng trần và sát trần: PLX tăng trần, OIL tăng 9,68%, BSR tăng 5,35%, PVT tăng 5,2%, PVD tăng 6,23%, PVS tăng 3,66%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa. Trong đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm này tăng mạnh giúp VN-Index củng cố đà tăng dù cổ phiếu giảm trên thị trường nhiều hơn. Cụ thể: BVH tăng trần, BID tăng 5,47%, VCB tăng 4,12%, CTG tăng 1,4%, HCM tăng 2,96%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm: VHM giảm 2,53%, VIC giảm 1,32%, VRE giảm 2,65%, IDC giảm 2,51%, NLG giảm 1,12%; DXG, NVL, DIG, KHG, TCH giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng cũng chìm vào sắc đỏ. Nhiều cổ phiếu trong nhóm này giảm mạnh: CTD giảm 4,44%, BMP giảm 1,72%; MWG giảm 3,66%, PNJ giảm 3,86%, MSN giảm 1,29%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,34 điểm (0,33%) lên 1.927,94 điểm với 135 mã tăng, 178 mã giảm và 56 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,83 điểm (0,71%) lên 259,25 điểm với 79 mã tăng, 69 mã giảm và 51 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 26.700 tỷ đồng, tăng 3.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 28.600 tỷ đồng, tăng 4.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE gần 201 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB 170 tỷ đồng, HPG gần 136 tỷ đồng và VHM hơn 73 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN