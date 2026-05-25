Ngân hàng tăng cường "lá chắn số" trước làn sóng lừa đảo AI

Trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hình thức giả mạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo), ngày càng nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) tăng cường các lớp bảo mật nhằm bảo vệ khách hàng trong giao dịch trực tuyến.

Ngày 25-5, ACB đã triển khai cơ chế cảnh báo tài khoản - thẻ nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận dựa trên dữ liệu đối chiếu từ hệ thống SIMO, nhằm phát hiện và cảnh báo các tài khoản hoặc giao dịch có dấu hiệu gian lận, lừa đảo theo thời gian thực.

Theo ACB, cơ chế cảnh báo này đã được ACB triển khai từ trước nhằm hỗ trợ khách hàng nhận diện rủi ro trong giao dịch. Ở lần nâng cấp mới, ngân hàng tiếp tục mở rộng và cập nhật dữ liệu từ nhiều nguồn, qua đó nâng cao độ chính xác và khả năng cảnh báo rủi ro theo thời gian thực. Tùy mức độ nghi ngờ của tài khoản hoặc thẻ nhận tiền, hệ thống sẽ đưa ra các cấp độ cảnh báo phù hợp cho khách hàng.

Cụ thể, với cảnh báo mức độ 1 và 2, khách hàng vẫn có thể chủ động quyết định tiếp tục giao dịch. Riêng với mức độ 3, khi hệ thống xác định tài khoản có nguy cơ gian lận rõ ràng, giao dịch sẽ tự động bị chặn để bảo vệ khách hàng.

ACB đưa ra cảnh báo cho khách hàng dựa trên mức độ rủi ro của tài khoản, thẻ nhận chuyển tiền

Tương tự, trong hôm nay 25-5, Nam A Bank cũng triển khai dịch vụ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua hệ thống SIMO. Theo Nam A Bank, việc tích hợp SIMO giúp khách hàng được cảnh báo tức thời khi chuyển tiền đến tài khoản hoặc ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, qua đó chủ động dừng giao dịch để hạn chế rủi ro mất tiền.

Nhờ cơ chế liên thông dữ liệu toàn ngành giữa cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính, khách hàng cũng dễ dàng xác minh tài khoản nhận tiền, giảm “điểm mù” thông tin trong giao dịch trực tuyến.

Trong bối cảnh công nghệ deepfake và voice AI (giả mạo hình ảnh và giọng nói bằng AI) phát triển mạnh, tội phạm có thể dễ dàng tạo dựng các tình huống “chuyển tiền khẩn”, “xác minh tài khoản” hay “hỗ trợ hoàn tiền”. Từ đó, các NHTM khuyến cáo người dùng cần đặc biệt thận trọng với các yêu cầu chuyển tiền gấp, chủ động xác minh thông tin qua nhiều kênh liên lạc chính thức, không truy cập các đường link lạ và hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội để giảm nguy cơ bị lừa đảo.

SIMO là Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán do NHNN chủ trì xây dựng, có sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). Tính đến ngày 17-5-2026, hệ thống đã gửi cảnh báo tới hơn 4 triệu lượt khách hàng về các giao dịch có dấu hiệu rủi ro. Trong đó, hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch, qua đó ngăn chặn tổng số tiền giao dịch lên tới 4.400 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN