VN-Index giảm nhưng cổ phiếu xanh áp đảo

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26-5 chốt phiên giảm nhẹ do nhóm cổ phiếu Vingroup ghìm VN-Index. Bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE giảm đã lấy của VN-Index gần 14 điểm, trong khi chỉ số chung chỉ giảm gần 2 điểm.

Về cơ cấu, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) giữ được đà tăng tích cực: ACB tăng 5,1%, VIB tăng 2,2%, VPB tăng 2,22%, BID tăng 1,28%, MSB tăng 1,38%, TPB tăng 1,6%, VCB tăng 1,1%, CTG tăng 1,29%; MBS tăng 3,6%, SHS tăng 3,95%, VND tăng 2,56%, VCK tăng 1,05%, VCI tăng 1,62%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài bộ 3 cổ phiếu Vingroup giảm điểm (VHM giảm 3,09%, VIC giảm 2,65%, VRE giảm gần 1%), hầu hết đồng loạt tăng: PDR tăng trần, DXG tăng 2,36%, DIG tăng 1,47%, KDH tăng 1,75%, TCH tăng 2,24%, CEO tăng 1,82%, BCM tăng 2,44%, NLG tăng 1,72%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí, công nghệ thông tin, nguyên vật liệu… cũng nghiêng về sắc xanh. Trong đó, nhiều cổ phiếu tăng tích cực: BSR tăng 1,06%, PVS tăng 1,32%; FPT tăng 1,36%; MSR tăng 3,28%, GVR tăng 2,48%, PHR tăng 2,71%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,85 điểm (0,10%) còn 1.884,18 điểm nhưng đến 199 mã tăng, 116 mã giảm và 49 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục tăng 6,35 điểm (2,34%) lên 278,15 điểm với 71 mã tăng, 61 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 19.500 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 20.900 tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE, với tổng giá trị gần 710 tỷ đồng. Trong đó, MSB tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, hơn 488 tỷ đồng, tiếp đến là HPG hơn 150 tỷ đồng và VIC gần 130 tỷ đồng.

Tin liên quan VN-Index tăng điểm nhưng sắc đỏ vẫn lấn át

NHUNG NGUYỄN