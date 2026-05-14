VN-Index thiết lập đỉnh mới

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng 5-2026, VN-Index liên tục thiết lập đỉnh mới, vượt 1.925 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 14-5 đã thiết lập đỉnh mới khi VN-Index bứt phá lên 1.925,46 điểm, vượt đỉnh 1.915,37 điểm được xác lập ngày 8-5.

Dù sắc xanh nhiều hơn sắc đỏ nhưng nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn góp phần lớn vào điểm tăng của chỉ số chung. Cụ thể, bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE đã đóng góp cho VN-Index khoảng 19 điểm trong tổng số hơn 27 điểm tăng của chỉ số này.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng đồng loạt tăng, trong đó nhóm “cổ phiếu Vua” tăng tích cực đã góp phần củng cố đà tăng mạnh của chỉ số: VPB tăng 3,24%, BID tăng 1,75%, VCB tăng 1,5%, TPB tăng 1,6%, CTG tăng 1,13%, ACB tăng 1,33%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc xanh: VHM tăng 2,95%, VIC tăng 3,98%, VRE tăng 3,48%, NLG tăng 2,47%, PDR tăng 1,22%, DIG tăng 1,37%, KDH tăng 1,92%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, công nghệ thông tin cũng giao dịch tích cực, trong đó một số cổ phiếu tăng mạnh: FPT tăng 4,53%, MCH tăng 3,08%, VNM tăng 1,35%...

Riêng 2 nhóm cổ phiếu dầu khí và nguyên vật liệu đồng loạt giảm: PLX giảm 1,24%, PVD giảm 1,92%, PVS giảm 1,22%; DCM giảm 1,03%, DPM giảm 1,47%, GVR giảm 1,63%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,09 điểm (1,43%) lên 1.925,46 điểm với 165 mã tăng, 128 mã giảm và 76 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,45 điểm (0,18%) lên 255,07 điểm với 67 mã tăng, 70 mã giảm và 65 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 21.900 tỷ đồng, giảm 7.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng 22.900 tỷ đồng, giảm 10.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Trong phiên lập đỉnh mới này, khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE hơn 203 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng dài 15 phiên trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VIC hơn 163 tỷ đồng, MSN gần 143 tỷ đồng và SSI gần 86 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN