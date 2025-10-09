Bắt giữ cựu nhân viên ngân hàng sau 30 năm trốn truy nã

Chiều tối 9-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1964, tên thường gọi Nguyễn Thị Thủy, trú tại Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sau 30 năm lẩn trốn tại miền Nam.

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Bích Thủy nguyên là nhân viên một ngân hàng ở Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác, lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, Thủy đã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và cá nhân, với tổng số tiền 382.250.000 đồng.

Từ tháng 2-1995 đến tháng 8-1995, Thủy nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có vật cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước. Sau khi sự việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 4-10-1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Hà (trước đây) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Thủy về hành vi “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Ngày 5-10-1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ban hành quyết định truy nã đối với Thủy.

Sau khi bỏ trốn, Thủy di chuyển qua nhiều địa phương để che giấu tung tích. Ban đầu, Thủy đến tỉnh Khánh Hòa làm nghề chế biến hải sản đông lạnh cho một cơ sở tư nhân. Đến năm 1997, Thủy tiếp tục di chuyển đến tỉnh Kiên Giang (trước đây, nay là tỉnh An Giang), làm thuê, sinh sống và có một con gái.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy tại cơ quan công an

Đến năm 2004, Thủy cùng con chuyển đến tỉnh Bình Dương (trước đây), tiếp tục làm thuê và thay tên đổi họ thành “Ngọc” nhằm tránh bị phát hiện.

Với sự kiên trì, quyết tâm cao của lực lượng truy nã tội phạm, cùng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Tĩnh đã xác định được nơi ẩn náu và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy sau 30 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc người lao động nghèo.

DƯƠNG QUANG