Xử phạt tài xế container vượt ẩu trên quốc lộ 13

SGGPO

Tài xế container không bật đèn tín hiệu xin chuyển làn, chèn ép xe khác trên quốc lộ 13 vừa bị lực lượng CSGT Đồng Nai mời làm việc và lập biên bản xử phạt.

Container vượt ẩu trên quốc lộ 13 (Ảnh do người dân cung cấp)
Container vượt ẩu trên quốc lộ 13 (Ảnh do người dân cung cấp)

Ngày 5-12, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.D. (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi điều khiển xe container chuyển hướng nhưng không có tín hiệu báo trước, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông cùng chiều.

61B152E1-7831-4113-98C1-9F67EF47927E.jpeg
Tài xế N.V.D bị lập biên bản xử phạt. Ảnh: CAT

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận clip phản ánh của người dân về việc một xe container chở hàng lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành đi Minh Hưng, có biểu hiện vượt ẩu, không bật xi nhan khi chuyển làn và chèn ép xe khác, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã khẩn trương xác minh biển kiểm soát, truy xuất dữ liệu hành trình và mời tài xế liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế N.V.D. thừa nhận hành vi vi phạm như trong clip ghi nhận.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế D., đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

PHÚ NGÂN

