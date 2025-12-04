Bắt nhanh băng cướp đêm

Ngày 4-12, Công an phường Tân Khánh cho biết vừa phối hợp phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM bắt giữ nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản về đêm.

Trước đó, chiều 2-12, Công an phường Tân Khánh tiếp nhận tin báo của anh T.Q.Đ (quê Cần Thơ) về việc bị cướp giật tài sản tại đường Võ Thị Sáu, đoạn qua khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh.

Đối tượng Tạ Văn Phát

Ban chỉ huy công an phường nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phân công lực lượng phối hợp trinh sát phòng PC02 triển khai phương án truy bắt các đối tượng.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, tổ công tác đã truy xét thành công, bắt giữ hai đối tượng, gồm Tạ Văn Phát (sinh năm 2007) và Lê Chí T. (sinh năm 2009, quê Cà Mau), thu giữ một số tang vật liên quan.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã làm rõ trước đó Phát và T. cùng Trần Quốc B. (sinh năm 2008, quê An Giang) và Đặng Văn Nghĩa (sinh năm 2007, quê Hậu Giang) đã thực hiện hai vụ cướp tài sản vào tối 30-11, tài sản là 3 điện thoại di động, 2 bóp tiền.

Trong số các bị hại, có người là tài xế chạy xe ôm công nghệ.

VĂN CHÂU