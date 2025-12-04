Phát hiện tàu vận chuyển hơn 5.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 4-12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc với số lượng lớn trên vùng biển cửa Định An.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 ngày 2-12, tại tọa độ N 09°36’22.94” – E 106°17’16.52” (thuộc khu vực ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh), Đồn Biên phòng Long Vĩnh phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm cùng Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh tiến hành kiểm tra tàu cá Minh Tâm 6, số hiệu VL-95096-TS, đang hành trình từ cảng cá Định An ra biển.

Tàu dài 17,7m, công suất 350CV, hành nghề lưới rê; do ông Nguyễn Bé Hoài (SN 2000) làm thuyền trưởng, cùng hai thuyền viên khác. Thời điểm kiểm tra, tàu không làm thủ tục xuất bến theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ phương tiện. Ảnh: SA RÂY

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng chứa dầu DO không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện trong khoang máy có 20 bồn nhựa chứa chất lỏng màu vàng nhạt nghi là dầu DO, tổng dung tích khoảng 5.500 lít. Trong đó, chỉ 942 lít có hóa đơn chứng từ, phần còn lại do thuyền trưởng khai mua bán trái phép, không rõ nguồn gốc.

Hiện BĐBP tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành niêm phong tang vật, tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.

TÍN HUY