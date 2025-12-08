Xử lý hai thanh niên điều khiển xe đạp bằng một bánh

Ngày 8-12, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hai nam thanh niên điều khiển xe đạp bằng một bánh khi lưu thông trên đường.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7-12, Đội CSGT Bến Thành phát hiện hai thanh niên điều khiển xe đạp bằng một bánh trên đường Trần Hưng Đạo, gồm N.D.K. (sinh năm 2011, ngụ phường Bảy Hiền) và N.T.H. (sinh năm 2009, ngụ phường Tân Định).

Hai nam thanh niên điều khiển xe đạp bằng một bánh

Bên cạnh xử lý hành chính, Đội CSGT Bến Thành đã giải thích rõ các quy định của pháp luật, mức xử phạt liên quan hành vi đi xe bằng một bánh.

Đồng thời, các chiến sĩ nhấn mạnh hành vi trên có nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển và người tham gia giao thông xung quanh.

Hai thanh niên được yêu cầu ký cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

VĂN ANH