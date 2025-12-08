Tài xế cầm dao đe dọa trên cao tốc bị phạt 6,5 triệu đồng

Ngày 8-12, Công an xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp) ra quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với tài xế N.Q.S. (sinh năm 1997, trú tại Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh tài xế S. cầm dao khi lưu thông trên cao tốc

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định S. có mang theo và sử dụng vật có khả năng gây sát thương. Tang vật thu giữ là con dao tự chế dài 48,5cm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 44 giây ghi lại cảnh tài xế này thò tay cầm dao ra ngoài cửa xe khi đang lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngay sau khi clip xuất hiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, mời tài xế lên làm việc và xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC