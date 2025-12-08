Pháp luật

An ninh - trật tự

Tài xế cầm dao đe dọa trên cao tốc bị phạt 6,5 triệu đồng

SGGPO

Ngày 8-12, Công an xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp) ra quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với tài xế N.Q.S. (sinh năm 1997, trú tại Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

IMG_0962.jpeg
Hình ảnh tài xế S. cầm dao khi lưu thông trên cao tốc

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định S. có mang theo và sử dụng vật có khả năng gây sát thương. Tang vật thu giữ là con dao tự chế dài 48,5cm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 44 giây ghi lại cảnh tài xế này thò tay cầm dao ra ngoài cửa xe khi đang lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngay sau khi clip xuất hiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, mời tài xế lên làm việc và xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

tài xế cầm dao Công an Đồng Tháp CSGT xử phạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn