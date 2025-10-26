Bắt hai thanh niên giật dây chuyền khách mua bánh mì

Ngày 26-10, Công an phường Tân Khánh (TPHCM) cho biết, qua truy xét đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng cướp giật dây chuyền.

Hai đối tượng gồm: Lê Thành Nam (sinh năm 2005, ngụ tỉnh An Giang) và Phạm Văn Phin( sinh năm 1998, ngụ TP Cần Thơ).

Camera an ninh ghi lại hình ảnh một đối tượng tiếp cận nạn nhân để giật dây chuyền

Trước đó, rạng sáng 20-10, chị T. (thường trú tỉnh An Giang) ngồi trên xe đạp bên lề đường ở phường Tân Khánh mua bánh mì, bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát giật dây chuyền.

Hành vi của đối tượng đã bị camera an ninh quanh khu vực ghi lại.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Khánh khẩn trương triển khai các tổ tuần tra kiểm soát, mật phục; phân công lực lượng phối hợp trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM truy bắt đối tượng.

Đến ngày 24-10, các tổ công tác đã truy xét thành công, bắt giữ hai đối tượng gây án, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

VĂN CHÂU