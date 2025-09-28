Pháp luật

Bắt kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

SGGPO

Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Theo đó, Lê Ngọc Phương làm kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Từ ngày 14-9-2023 đến ngày 22-3-2024, Phương được ông Ngô Đức Tuấn (Giám đốc bệnh viện) và ông Phạm Minh Thắng (Trưởng phòng Tài chính kế toán) giao thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân để nộp cho bệnh viện.

base64-17590545487831481582290.jpeg
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Ngọc Phương

Trong quá trình thực hiện công việc, Lê Ngọc Phương đã thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân với tổng số tiền hơn 784 triệu đồng, Phương không nộp cho bệnh viện mà chiếm đoạt để sử dụng.

HOÀNG BẮC

Từ khóa

Lê Ngọc Phương Ngô Đức Tuấn Phạm Minh Thắng Viện phí Tạm ứng CSĐT Kế toán Thu tiền Lệnh bắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn