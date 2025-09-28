Bắt kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Theo đó, Lê Ngọc Phương làm kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Từ ngày 14-9-2023 đến ngày 22-3-2024, Phương được ông Ngô Đức Tuấn (Giám đốc bệnh viện) và ông Phạm Minh Thắng (Trưởng phòng Tài chính kế toán) giao thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân để nộp cho bệnh viện.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Ngọc Phương

Trong quá trình thực hiện công việc, Lê Ngọc Phương đã thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân với tổng số tiền hơn 784 triệu đồng, Phương không nộp cho bệnh viện mà chiếm đoạt để sử dụng.

HOÀNG BẮC