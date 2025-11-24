Truy tố 11 người trong vụ buôn lậu hơn 500kg vàng

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam, cùng các tổ chức, địa phương liên quan.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 24-11, cơ quan công tố đã ban hành bản cáo trạng trên.

Theo đó, có 8 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu”, trong đó có Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, kinh doanh vàng bạc) và một số bị can ở các doanh nghiệp khác.

3 người ở Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam bị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Trần Như My (sinh năm 1977, Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết (sinh năm 1981, Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1979, Kế toán trưởng).

Theo cáo trạng, lợi dụng giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn Trung Quốc, từ 2-9-2024 đến 2-12-2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ, với tổng số hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Các bị can buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng…

Về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Trần Như My chỉ đạo Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam. Từ đó làm giảm doanh thu, lợi nhuận và giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Với các hành vi trên của các bị can đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

GIA KHÁNH