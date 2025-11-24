Thủ đoạn buôn lậu hơn 500kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu vàng qua biên giới , gây thiệt hại nghiêm trọng tiền thuế của Nhà nước.

Theo cáo trạng, lợi dụng giá vàng của Việt Nam cao hơn thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, từ ngày 2-9-2024 đến 2-12-2024, các đối tượng đã móc nối, tổ chức buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, nhằm thu lời bất chính.

Bị can Trần Thị Hoàn. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo đó, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng có tên là "Bà Béo" (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân) và Phạm Tuấn Hải (trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tổ chức buôn lậu hơn 546kg vàng (dạng thỏi, kích thước khoảng 10cm x 5cm x 1cm, trọng lượng 1kg/thỏi), tổng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trong đó, Hoàn mua của "Bà Béo" tổng hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan công tố, tháng 9-2024, "Bà Béo" từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trực tiếp đến cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết.

Sau đó, "Bà Béo" liên hệ, giới thiệu với Hoàn là có nguồn vàng nguyên liệu cần bán với giá rẻ hơn thị trường. Hoàn đồng ý.

Khi có nhu cầu mua vàng, Hoàn liên hệ với "Bà Béo" qua Wechat để thỏa thuận số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. "Bà Béo" mua vàng tại Trung Quốc, thuê Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn. Phượng được hưởng 250.000 đồng/kg vàng.

Trường hợp cần vận chuyển nhiều vàng, "Bà Béo" bố trí thêm một người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ chồng là Trần Văn Tài cùng vận chuyển.

để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện, tại Trung Quốc, "Bà Béo" hướng dẫn Phượng giấu vàng bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1kg). Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên Phượng đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu, rồi chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Sau đó, Phượng điện thoại cho nhân viên hoặc người thân của Hoàn báo thời gian giao vàng tại cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế hoặc gần nhà Hoàn.

Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày cất vào túi xách (có khi không lấy vàng ra mà đi thẳng về địa điểm giao hàng).

đến Công ty Hoàn Huế, Phượng thường vào cửa sau, lấy vàng giao cho: Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực (nhân viên), Trần Thành Hiếu (em ruột của Hoàn) và Nông Thị Thùy Linh (vợ của Hiếu) nhận hàng.

Vàng được những người này kiểm tra, cân, chụp hình số lượng gửi qua ứng dụng Zalo cho Trần Thị Hoàn biết.

Theo yêu cầu của Hoàn, nếu bề mặt thỏi vàng thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, Hiếu sẽ dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa.

Căn cứ số lượng vàng nhận thực tế, Linh hoặc Thực đối chiếu với đơn giá đã thỏa thuận, quy đổi thành tiền và thanh toán cho "Bà Béo" bằng tiền VND theo các phương thức: sử dụng tài khoản ngân hàng của các cá nhân trong Công ty Hoàn Huế hoặc đề nghị khách hàng mua vàng của Hoàn chuyển tiền vào các tài khoản do "Bà Béo" chỉ định.

Các tài khoản nhận tiền phía "Bà Béo" do Vương (người Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân, chuyên kinh doanh hoa quả giữa Trung Quốc - Việt Nam) giao Nguyễn Thùy Linh (trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền) làm đầu mối cung cấp cho phía Hoàn để chuyển tiền thanh toán.

Bên cạnh đó, còn có phương thức chuyển tiền mặt cho người của "Bà Béo" (không rõ thông tin cá nhân) tại trụ sở cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế. Sau khi thanh toán xong, 2 nhân viên là Linh hoặc Thực cập nhật thời gian, số lượng, đơn giá, thành tiền vào bảng excel để theo dõi và báo cáo Hoàn.

GIA KHÁNH