Khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng các công ty có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Chiều 22-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, quá trình mở rộng điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 người, trong đó ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Vũ Huy Long, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng bên trái) và các bị can đã bị khởi tố trong vụ án xảy ra ở Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Ảnh: BỘ CÔNG AN

Các bị can bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Thu Quỳnh, chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Cục An toàn thực phẩm; Phạm Hoàng Giang, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Hồng Nhung, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; và Trần Thị Tuyết, chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ án, giữa tháng 7-2025, ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); Nguyễn Hùng Long, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); Đinh Quang Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, nguyên chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm đã bị khởi tố cùng về tội "Nhận hối lộ"...

Đến cuối tháng 8-2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 10 bị can liên quan, trong đó có bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Ở diễn biến khác, trước đó, theo bản tin phát sóng trên chương trình thời sự VTV1 tối 14-7, bước đầu cơ quan điều tra xác định, hàng chục tỷ đồng đã được hối lộ cho các nghi phạm trên để cấp hàng ngàn giấy tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm để đủ điều kiện được bán ra thị trường. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các nghi phạm đã nhận hối lộ của các cá nhân, tổ chức để cấp khống khoảng 10.000 giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm.

ĐỖ TRUNG