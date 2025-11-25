Tuyên án 2 thuyền trưởng đưa tàu cá vượt biên trái phép, vi phạm quy định IUU

Ngày 25-11, TAND TPHCM (Cơ sở 1) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cao Văn Luyện (40 tuổi) 7 năm tù, Đỗ Văn Giỏi (46 tuổi), cùng quê An Giang 15 tháng tù về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

HĐXX nhận định Luyện có hơn 10 năm kinh nghiệm đi biển, biết rõ tọa độ đánh bắt truyền thống, đồng thời cố tình can thiệp thiết bị giám sát. Trong khi cả nước đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU (quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), việc đưa tàu ra vùng biển nước ngoài trái phép gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia và tác động tiêu cực đến ngư dân làm ăn chân chính.

Theo hồ sơ, chủ tàu cá là ông H.C. giao Luyện chỉ huy tàu BV-93481.TS, Giỏi điều khiển tàu BV-93472.TS. Luyện giữ vai trò điều hành cao nhất trên hai tàu.

Tháng 2-2024, cặp tàu rời cảng Long Hải (TPHCM). Trong quá trình đánh bắt, thiết bị giám sát hành trình liên tục mất tín hiệu và được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo với chủ tàu về nguy cơ vi phạm quy định chống khai thác IUU. Chủ tàu cũng nhiều lần nhắn, yêu cầu Luyện kiểm tra, song tình trạng không được khắc phục.

Sau đó, Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị giám sát của một tàu và đưa sang tàu kia, rồi tắt hoàn toàn nguồn điện. Ngay sau đó, Luyện cho hai tàu thả lưới "lấn" sang vùng biển nước ngoài, dù không có giấy phép khai thác nước ngoài và không làm thủ tục xuất cảnh.

Hai bị cáo Luyện và Giỏi tại phiên tòa

Các thuyền viên trên 2 tàu không được thông báo và chỉ phát hiện sự việc khi bị tàu tuần tra nước ngoài truy đuổi và bị bắt giữ. 9 thuyền viên bị đưa vào bờ và lần lượt được trao trả về Việt Nam.

Tàu của Giỏi đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi, còn Luyện bị phạt tiền (tương đương 240 triệu đồng Việt Nam) và bị tịch thu tàu BV-93481.TS.

TRÚC GIANG